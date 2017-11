Stand: 06.11.2017 07:48 Uhr

Auto-Attacke vor Bordell in Tonndorf

In Tonndorf ist in der Nacht zu Montag ein Mann offenbar absichtlich in den Eingangsbereich eines Bordells gefahren und hat zwei Menschen verletzt. Laut Polizei wurde ein 27-Jähriger zwischen dem Auto und einer Hauswand eingequetscht und erlitt einen Beinbruch. Eine weitere Person wurde an der Hand verletzt.

Der Täter flüchtete zunächst mit dem demolierten Fahrzeug. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung ein. Wenig später fanden die Beamten den defekten Wagen und nahmen den 25-jährigen mutmaßlichen Täter fest. Warum er in den Eingangsberich des Bordells fuhr und ob es zuvor Streit gegeben hat, ist unklar. Die Polizei ermittelt.

