Stand: 01.02.2017 06:23 Uhr

Aus für Straßenmusik in der Spitalerstraße

Die rot-grüne Mehrheit im Bezirk Hamburg-Mitte hat am Dienstagabend die umstrittene Straßenmusik in der Spitalerstraße bis auf weiteres verboten. Wie NDR 90,3 berichtete, will der Bezirk im kommenden halben Jahr einen Kompromiss zwischen Musikern und Beschäftigten in der Straße suchen, damit es auch Ausnahmen von dem Verbot geben kann. Aus vielen Geschäften und Büros hatte es Beschwerden wegen der Musik gegeben.

Straßenmusik in der Innenstadt vor dem Aus? Hamburg Journal - 30.01.2017 19:30 Uhr Um Lärmbelästigung vorzubeugen, müssen Straßenmusiker alle 30 Minuten weiterziehen. Viele halten sich nicht daran. Nun soll Straßenmusik in der Innenstadt verboten werden.







"Katastrophales Zeichen"

Dieser Beschluss hat Thore Debor entsetzt. Er vertritt viele Hamburger Musikclubs und war als Beobachter für die Straßenmusiker bei der Sitzung des Hauptausschusses der Bezirksversammlung. "Ich halte das für ein katastrophales Zeichen für eine Stadt wie Hamburg, die sich als Musikstadt Hamburg bezeichnet, hier so eine drastische Maßnahme zu vollziehen. Für mich entstehen hier mehr Fragezeichen als Lösungen."

Droßmann sucht nach Lösung

Eine Lösung könnten Sondernutzungsgenehmigungen für Straßenmusiker sein. Darüber wurde zwar auch geredet, aber im Beschluss steht davon eben nichts. Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (SPD) ist bemüht, den Streit zu entschärfen. Er werde jetzt sehr schnell eine Kompromiss suchen, kündigte er an. Am Ende gehe es ihm nicht um ein Verbot, sondern um klare Regeln - diese sollen die Standorte, die Anzahl der Musiker und die Lautstärke begrenzen. Dazu hat Droßmann nach eigenen Angaben nach bereits intensive Gespräche auch mit der Hamburger Blueslegende Abi Wallenstein geführt, der selbst als Straßenmusiker groß geworden ist. Bei Verstößen und Beschwerden will der Bezirk zukünftig die Polizei einschalten.

