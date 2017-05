Stand: 11.05.2017 15:50 Uhr

Auf Spielplatz geschossen: Drei Jahre Gefängnis

Spielende Kinder waren ihm zu laut, deshalb holte er sein Luftgewehr raus und schoss auf einen 13-Jährigen: Das Hamburger Amtsgericht hat einen 54-jährigen Mann am Donnerstag zu drei Jahren Gefängnis verurteilt - wie von der Staatsanwaltschaft gefordert. Der Anwalt des Mannes will in Berufung gehen, er hatte eine Bewährungsstrafe gefordert.

Ärger über spielende Kinder

"Ich wollte nur Luft ablassen"

Der 54-Jährige hatte die Tat zuvor gestanden. Er hatte im Juli 2016 in Hamburg-Alsterdorf von seinem Balkon aus mit einem Luftgewehr auf den 13-Jährigen geschossen, weil er sich vom Lärm spielender Kinder auf einem 35 Meter entfernten Spielplatz belästigt gefühlt hatte. Zunächst verfehlte der Schütze den Jungen, lud dann aber nach und traf ihn mit einem sogenannten Diabolo-Geschoss. Der Junge habe eine blutenden Wunde im Rippenbereich erlitten, das Projektil habe operativ entfernt werden müssen. Lebensgefahr bestand aber nicht. "Ich wollte den Jungen nicht verletzen. Ich wollte nur Luft ablassen", sagte der Angeklagte dazu.

Die Richterin sagte am Donnerstag, der Junge habe einen Schtzengel gehabt. "Was wäre, wenn Sie die Halsschlagader des Jungen getroffen hätten oder die Schläfe?", fragte sie den Angeklagten. Insbesondere als ehemaliger Offizier der Bundeswehr hätte er wissen müssen, dass man definitiv nicht auf Menschen schießen dürfe.

"Es verbietet sich, von einem minderschweren Fall auszugehen"

Die Erklärung des Angeklagten, dass es sich um einen Warnschuss handeln sollte, sei unglaubwürdig. Den geräuscharmen Schuss eines Luftgewehrs könne ein fußballspielendes Kind auf dem Spielplatz gar nicht hören. "Das kann nur die Schlussfolgerung haben, dass Sie geschossen haben, um den Jungen zu treffen", sagte die Richterin. Der Diabolo habe zudem eine vergleichsweise hohe Durchschlagskraft gehabt. "Es verbietet sich, von einem minderschweren Fall auszugehen", betonte die Richterin.

Vater des Jungen ist zufrieden

Der Vater des 13-Jährigen zeigte sich zufrieden mit dem Urteil. Sein Sohn werde erleichtert sein, sagte er. Der 13-Jährige habe immer wieder gesagt, dass er "diesem Mann nie wieder begegnen" wolle.

Die Richterin riet dem 54-Jährigen, ein volles Geständnis abzulegen für den Fall, dass er in einem Berufungsprozess eine geringere Strafe anstreben sollte. Außerdem sollte er die ausstehenden 2.000 Euro der angekündigten 5.000 Euro Schmerzensgeld zahlen und möglicherweise eine Verhaltenstherapie machen. "Sie scheinen eine niedrige Toleranzgrenze zu haben, wenn Ihr eigener Lebensbereich betroffen ist."

