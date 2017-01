Stand: 31.01.2017 13:07 Uhr

Angeklagter greift Ex-Freundin im Gericht an

Ein 39 Jahre alter Angeklagter hat am Dienstag beim Auftakt eines Berufungsprozesses vor dem Hamburger Landgericht seine frühere Freundin verletzt. Die Frau wollte als Zeugin aussagen. Der 39-Jährige zerrte sie vom Zeugenstuhl und nahm sie in einen Würgegriff, wie NDR 90,3 berichtete. Offenbar hatte er eine scharfe Klinge dabei. Zuschauern gelang es schließlich, die Frau zu befreien und den Täter festzuhalten. Bei dem Gerangel verletzte der Angreifer sich selbst am Hals und musste von einem Notarzt versorgt werden. Es soll sich ersten Erkenntnissen zufolge um Schnittverletzungen handeln.

Im Gerichtssaal befand sich laut NDR 90,3 nur eine Sicherheitsbeamtin. Völlig unklar ist, wie der Angeklagte die Klinge aus der Untersuchungshaft in den Gerichtssaal schmuggeln konnte.

Früher wegen Mordes verurteilt

Der 39-Jährige ist ein verurteilter Mörder. Er steht jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung erneut vor Gericht, weil er seiner früheren Partnerin mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Aus der Untersuchungshaft heraus soll er der Frau außerdem gedroht haben, er werde wieder "durchdrehen" - damit soll er laut Staatsanwaltschaft auf seine frühere Verurteilung wegen Mordes angespielt haben. In erster Instanz war der Angeklagte zu einem Jahr und vier Monaten Haft verurteilt worden.

