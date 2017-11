Stand: 07.11.2017 16:46 Uhr

Amazon plant Standort im Hamburger Hafen

Der US-Versandhändler Amazon will im Hamburger Hafen in Sichtweite der Elbbrücken ein großes Logistikzentrum bauen. An der Peutestraße soll auf einer Fläche von rund drei Fußballfeldern eine Drehscheibe für Hamburg und den Süderelberaum enstehen. Schneller könne man nicht in der Hamburger City und auch südlich der Elbe sein, schwärmt Christoph Prange vom Projektentwickler Goodman, der das Verteilzentrum für Amazon baut.

Amazon kommt nach Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 07.11.2017 14:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Der US-Versandhändler Amazon plant ein Logistikzentrum im Hamburger Hafen. Hier sollen Pakete sortiert und vorbereitet werden und 220 Arbeitsplätze entstehen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

220 neue Arbeitsplätze

Bislang ist die Fläche auf der Peute noch eine Brache. In Zukunft sollen dort Pakete sortiert und vorbereitet werden. Amazon will hier bis zu 220 Arbeitsplätze schaffen. Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) hält die Ansiedlung für besonders wichtig, weil so langfristig Ladung an den Hamburger Hafen gebunden wird. Er sieht darin ein gelungenes Beispiel, wie sich der Hafen wandelt. Waren sollen nicht nur umgeschlagen, sondern wenn möglich auch weiter verarbeitet werden.

Über mehrere Monate hatten die Hafenverwaltung HPA und die städtische Wirtschaftsförderung Hamburg Invest dafür geworben, dass sich Amazon in der Hansestadt niederlässt.

Weitere Informationen Amazon-Logistikzentrum an der A 27 bei Achim? Die Stadt Achim hofft auf neue Arbeitsplätze: Offenbar plant der Internet-Riese Amazon ein Logistikzentrum an der A 27. Die Politik will Ende Oktober eine Entscheidung treffen. (27.09.2017) mehr Roboter, Förderbänder und 1.000 Mitarbeiter In Winsen (Luhe) ist das modernste Logistikzentrum des Internetversandhändlers Amazon entstanden. 850 Roboter sollen hier eingesetzt werden - und 1.000 neue Mitarbeiter. (24.07.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.11.2017 | 14:00 Uhr