AfD stellt Landesliste für Bundestagswahl auf

Als letzte der in der Hamburgischen Bürgerschaft vertretenen Parteien bestimmt die AfD heute ihre Landesliste für die Bundestagswahl. Zur Wahl stellen wollen sich nach Informationen von NDR 90,3 der Bürgerschaftsabgeordnete Bernd Baumann und Schatzmeisterin Nicole Jordan. Ob es beim Landesparteitag in der Elbarkaden Lounge weitere Bewerber geben wird, ist noch unklar. Einen Listenvorschlag des Parteivorstands gebe es nicht, sagte ein Sprecher. Jedes Mitglied könne sich um jeden Listenplatz bewerben. Allerdings gilt allein Listenplatz eins als aussichtsreich.

Als Direktkandidaten treten bei der Bundestagswahl für die AfD die Bürgerschaftsabgeordneten Bernd Baumann (Altona), Alexander Wolf (Eimsbüttel), die Bezirksabgeordneten Peter Lorkowski (Bergedorf-Harburg) und Jens Eckleben (Nord), Landesschatzmeisterin Nicole Jordan (Mitte) sowie der frühere Schulleiter Dietmar Wagner (Wandsbek) an. Um einen Sitz im Bundestag zu ergattern, müsste die AfD Beobachtern zufolge in Hamburg mindestens fünf Prozent der Stimmen bekommen. Bei der Bundestagswahl 2013 kam die AfD bundesweit auf 4,7 und in Hamburg auf 4,2 Prozent. Umfragen aus dem März sehen die AfD bundesweit nun bei 9 bis 11,5 Prozent. Die jüngste auf Hamburg bezogene Umfrage stammt aus dem Dezember 2016 und bezieht sich auch nur auf die Bürgerschaft. Sie verortet die AfD bei 4,0 Prozent.

Andere Parteien haben Landeslisten bereits erstellt

SPD, Grüne, CDU und FDP und Linke haben ihre Landeslisten für die Bundestagswahl bereits erstellt. Auf Listenplatz eins setzten die SPD die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Aydan Özoguz, die CDU den familienpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marcus Weinberg, und die Grünen die Bundestagsabgeordnete Anja Hajduk (Grüne). Die FDP geht mit ihrer Partei- und Fraktionsvorsitzenden Katja Suding an der Spitze ins Rennen, die Linken haben den Europaabgeordneten Fabio De Masi auf Platz eins gewählt.

