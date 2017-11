Stand: 03.11.2017 06:11 Uhr

Ärger um unbesetzte Lehrstellen in Hamburg

Fast 1.400 Hamburger Schulabgänger haben in diesem Sommer keinen Ausbildungsplatz gefunden, deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Für den Deutschen Gewerkschaftsbund sind daran aber nicht allein die Bewerber Schuld.

Viele Lehrstellen in 2017

Insgesamt hatte der Ausbildungsmarkt 2017 in Hamburg laut Agentur für Arbeit mit Rekordzahlen abgeschlossen. Der Agentur wurden für das neue Ausbildungsjahr 11.752 Lehrstellen gemeldet, das sind 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon blieben 789 bis zum Herbst unbesetzt. Es fehlten einfach genügend geeignete, qualifizierte und motivierte Bewerber, sagen die Unternehmen.

Mehr Bewerber gingen leer aus

Fast 9.900 junge Bewerber wurden von der Agentur für Arbeit informiert, beraten und den Unternehmen vorgeschlagen. Davon sei es jedoch fast 1.400 Ausbildungssuchenden aus unterschiedlichen Gründen nicht gelungen, eine Lehrstelle anzutreten. Das sind gut 200 mehr als im Vorjahr.

Hamburger DGB-Chefin kritisiert Unternehmen

Hamburgs DGB-Chefin Katja Karger indes ärgert sich, wenn sie auf die Ausbildungsbilanz schaut. Immer mehr junge Menschen blieben auf der Strecke, sagt sie, immer mehr Ausbildungen würden abgebrochen. Und es könne nicht sein, dass dafür immer nur die Lehrlinge verantwortlich sind, sagt Karger: "Sind unsere eigenen Kinder alle nicht fähig und können nichts und wissen nichts?"

Ausbildungsqualität soll verbessert werden

Die DGB-Chefin fordert mehr Anstrengungen von den Betrieben. Unterstützung kommt von der Hamburger Arbeitsagentur. Gemeinsam mit den Kammern und Innungen wolle man zu einer Verbesserung der Ausbildungsqualität beitragen, heißt es.

Arbeitsagentur-Chef kennt Klagen der Azubis

Der Chef der Hamburger Arbeitsagentur, Sönke Fock, kennt die Klagen der Auszubildenden über die mangelnde Ausbildungsqualität gerade in kleineren und mittleren Betrieben: "Wir gehen diesen Fällen dort aber auch nach, weil wir sagen, mit den Kammern, den Betrieben und den Innungen können wir hier zu einer Veränderung beitragen."

Mehr als 2.500 Lehrstellen im Handwerk besetzt

Insgesamt starteten in diesem Sommer in Hamburg rund 18.700 junge Menschen ins Berufsleben. Mehr als 2.500 Lehrstellen sind im Handwerk besetzt worden. Mit dieser Zahl liegt Hamburg im bundesweiten Vergleich vorne. Handwerkskammer-Präsident Josef Katzer wundert das nicht: Man biete sehr gute Verdienstmöglichkeiten und Beschäftigungssicherheit. Auch in Hamburger Handwerksbetrieben sind aber rund 500 Lehrstellen noch unbesetzt. Im Oktober hatten die Handwerkskammer und Hamburgs Erster Bürgermeister OIaf Scholz (SPD) einen Masterplan Handwerk präsentiert.

