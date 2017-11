Stand: 11.11.2017 10:05 Uhr

70-Jährige ersticht Ehemann in Eilbek

Im Hamburger Stadtteil Eilbek hat sich in der Nacht zum Sonnabend ein tödliches Ehedrama ereignet. Dabei wurde ein 73 Jahre alter Mann offenbar von seiner Frau erstochen.

Eilbek: Frau ersticht Ehemann NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 11.11.2017 10:00 Uhr Autor/in: Ingmar Schmidt







Die 70-Jährige hatte nach der Tat um kurz nach Mitternacht selbst die Rettungskräfte alarmiert. Doch dem Notarzt gelang es nicht, ihren Ehemann wiederzubeleben. Vorausgegangen war nach Angaben der Polizei ein nächtlicher Streit in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Eilbektal. Dabei soll die Frau ihren Mann durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper tödlich verletzt haben. Sie wurde anschließend festgenommen.

War es Notwehr?

Nach ersten Ermittlungen hat sie möglicherweise in Notwehr zugestochen. Worum es bei dem Streit ging, ist noch unklar. Ihr Mann soll seit längerem demenzkrank gewesen sein. Jetzt ermittelt die Mordkommission. Die 70-Jährige wurde zwar vernommen, da keine Haftgründe vorliegen, kam sie anschließend aber wieder frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.11.2017 | 10:00 Uhr