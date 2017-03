Stand: 10.03.2017 07:35 Uhr

35-Jährige missbraucht: Polizei sucht Täter

Die Hamburger Polizei sucht einen Mann, der am Mittwochabend in Altona eine Frau attackiert haben soll. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge um 21.30 Uhr in der Nähe des Parkhauses der Asklepios Klinik, wie NDR 90,3 berichtete. Die 35-Jährige Klinik-Mitarbeiterin hatte Hilferufe gehört, denen sie nachging. Im Parkbereich hinter dem Parkhaus wurde sie dann von einem Mann angegriffen. Er nahm sexuelle Handlungen an ihr vor und flüchtete dann.

Polizei bittet um Hinweise

Der Täter soll größer als 1,80 Meter sein und akzentfreies Deutsch sprechen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Täter machen können oder zur Tatzeit ebenfalls Hilferufe gehört haben, sich unter der Telefonnummer 040/ 4286 56789 zu melden.

Ähnlicher Vorfall in St. Georg

Es ist bereits der zweite Vergewaltigungsfall dieser Art innerhalb von zwei Monaten. Anfang Januar war eine 28-Jährige Krankenschwester aus der Asklepiosklinik St. Georg vergewaltigt worden. Auch sie hatte gerade Schichtende und auch sie hörte Hilferufe und zeigte Zivilcourage. Im Lohmühlenpark soll die Frau dann von mehreren Männern niedergeschlagen und missbraucht worden sein. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt, ist noch unklar.

