Stand: 13.05.2017 11:04 Uhr

30 Millionen Euro für Anti-Terror-Kampf

Hamburgs Polizei rüstet im Kampf gegen den Terror weiter auf: Die Innenbehörde will 30 Millionen Euro investieren. Dies geht aus einem Bericht der Bild-Zeitung hervor und wurde NDR 90,3 nun aus SPD-Kreisen bestätigt.

Hamburgs Polizei rüstet weiter auf NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 13.05.2017 11:00 Uhr Autor/in: Röhse, Susanne Für den Anti-Terror-Kampf will Hamburgs Innenbehörde insgesamt 30 Millionen Euro ausgeben. Unter anderem sollen Jet-Skis und ein Mehrzweckboot angeschafft werden.







Jet-Skis, Mehrzweckboot und neues Lagezentrum

Investiert werden sollen die 30 Millionen Euro in eine bessere technische Ausrüstung der Polizei: Angeschafft werden sollen zum Beispiel Jet-Skis und ein Mehrzweckboot, das in flachem Wasser fahrtüchtig ist. Außerdem sollen der Polizeifuhrpark und die Feuerwehr besser ausgestattet werden. Die Rettungsleitstelle soll umziehen und ein zusätzliches Lagezentrum bekommen.

Panzerwagen gegen schwerbewaffnete Angreifer

Im November 2016 hatte die Polizei bereits Sturmgewehre, neue Schutzwesten, Helme und auch einen neuen Panzerwagen vorgestellt. Das sechs Meter lange Fahrzeug mit Namen "Survivor" kann sogar über explodierende Handgranaten fahren. Bei Terroranschlägen, Geiselnahmen oder Amokläufen soll die Polizei mit dem Panzerwagen direkt schwerbewaffnete Täter angreifen und ausschalten können. Unter anderem im April diesen Jahres hatten auch Streifenbeamte der Hamburger Polizei die neue Anti-Terror-Taktik geübt.

Neues Anti-Terror-Konzept

Mitte Juli 2016 war bekannt geworden, dass in der Hamburger Innenbehörde wegen der anhaltenden Terrorgefahr ein neues Anti-Terror-Konzept erarbeitet worden war. Im September 2016 war die Hamburger Polizei unter anderem an der Verhaftung von drei mutmaßlichen Mitgliedern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Schleswig-Holstein beteiligt. Ende Oktober 2016 gab es zudem auch in Hamburg einen Anti-Terror-Einsatz. Bereits nach den Terroranschlägen in Brüssel im März 2016 hatten Polizeigewerkschaft und Opposition die unzureichende Ausrüstung der Hamburger Polizisten kritisiert.

