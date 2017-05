Stand: 02.05.2017 11:21 Uhr

Unzählige orientalische Messing-Lampen erleuchten die Decke. Bunte Kissen und Teppiche setzen Farbakzente zwischen den hölzernen Mosaiksesseln. Hier in Hamburg-Winterhude vermischen sich jüdische, christliche und islamische Kultur Syriens auf wenigen Quadratmetern. Emad Alchehade klettert auf eine Leiter und hängt ein Messing-Tablett an die Wand. Im Januar 2014 kommt der Unternehmer nach Hamburg. Seine Heimat Syrien versinkt da schon seit mehr als zwei Jahren im Krieg. Mittlerweile gehört der dreifache Vater zu den wenigen Geflüchteten im Norden, denen es gelungen ist, sich als Unternehmer selbständig zu machen.

Syrische Gründer: Veganes Essen und Kunsthandwerk



































Unternehmer in Syrien, Gründer in Hamburg

Im Juli vergangenen Jahres öffnete der Händler die Tür zu seinem Laden "Damaskunst" im Winterhuder Weg. "Ich war immer selbständig", sagt er auf Deutsch. In Damaskus führte der 44-Jährige eine Kunststofffabrik und einen Kunsthandwerkladen mit Möbeln und Stoffen, wie jetzt in Hamburg auch. Ob sein Lager vor den Toren der syrischen Hauptstadt noch steht, geplündert ist oder in Asche liegt - er weiß es nicht.

Erster Plan scheitert

Alchehades erster Geschäfts-Plan war, Verpackungsmaterial aus Deutschland nach Syrien zu exportieren. "Aber derzeit hat niemand Interesse am syrischen Markt." Er entschied sich für sein anderes Standbein. Die Arbeit, die schon sein Vater und Großvater ausübten: Produktion und Handel mit traditionellem Kunsthandwerk. Teppiche, Schals, Kissen, Tabletts, Sessel und Spiegel machen den kleinen Geschäftsraum zu einem syrischen Basar.

Zunächst fand Alchehade keinen Laden. "Ich hatte nur ein einjähriges Gründervisum bekommen, aber das war den Vermietern als Sicherheit zu kurz." Er beschwerte sich bei der Ausländerbehörde und bekam zwei Jahre Aufenthalt. "Man muss hier immer warten - die Bürokratie ist langsam. Aber das Wachstum geht schnell, sobald die Menschen einem vertrauen." Sein Aufenthalt ist gerade wieder ausgelaufen. Das sei sein einziges großes Problem. Er will endlich hierbleiben dürfen, sagt er. "Immer habe ich meinen Pass in der Tasche. Ich fühle mich als Ausländer, als Reisender."

Die Zukunft: Mehr Kunden und eigene Produktion

Das Geschäft laufe hingegen sehr gut, freut er sich. Seine Zulieferer kennt Alchehade von früher. "Der Transport nach Deutschland ist kompliziert, aber alle zwei bis drei Wochen bekomme ich über Beirut neue Ware." Viele Kunsthandwerker sind geflohen, auch nach Norddeutschland. Deswegen ist Alchehades nächster Plan, eine Produktion für syrisches Kunsthandwerk in Hamburg aufzubauen. "Hamburg ist bekannt für die Lagerung von Perserteppichen. Wieso nicht auch für syrische Möbel?"

Keine Daten zu geflüchteten Unternehmern

Zu den Zahlen Die Agentur für Arbeit erfasst nicht den Aufenthaltsstatus, sondern nur die Nationalität ihrer Kunden. Für die hier verwendete Auswertung wurden die Länder mit den meisten Asylanträgen berücksichtigt: Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Somalia und Syrien sowie außerdem Pakistan.

Wie viele kürzlich vor Gewalt und Krieg geflohene Menschen mittlerweile den Schritt in die Selbständigkeit gewagt haben, wird nirgends systematisch erfasst. Aus Gründen des Datenschutzes können die Agentur für Arbeit und Hamburgs Handwerkskammer lediglich die Nationalität der Gründer notieren. So haben sich im März 2017 in ganz Norddeutschland lediglich neun Menschen aus den stärksten Asyl-Herkunftsländern aus der Arbeitslosigkeit in eine Selbständigkeit gemeldet (siehe Kasten).

Hürden für viele: Meisterpflicht, Sprache und Bürokratie

"Es ist für den Personenkreis in der Regel noch zu früh. Zur Selbständigkeit gehört ein Businessplan, eine Marktübersicht über die Konkurrenz, eine Marketingstrategie. Und dann ist da noch der Flaschenhals die Sprache", erläutert Knut Böhrnsen von der Hamburger Agentur für Arbeit die Schweirigkeiten. Für Handwerker kommt eine weitere Hürde dazu. "Viele Berufe im KFZ-Bereich, im Lebensmittelhandwerk oder bei den Elektronikern haben Meisterpflicht", erklärt Ute Kretschmann von der Hamburger Handwerkskammer. Zunächst müssten vorhandene Fähigkeiten anerkannt und Deutsch gelernt werden - bis zum Meister ist es ein langer Weg.

Vom Finanzmakler zum veganen Caterer

Für Amer Saba ging es in den vergangenen Monaten schnell. Der Syrer schmunzelt über sich selbst. "Veganes Essen ist in Syrien nicht so bekannt. Ich dachte damals, das machen nur Leute, die Probleme mit dem Magen haben", sagt er zwischen Deutsch und Englisch wechselnd. Mittlerweile sieht der gelernte Finanzmakler das ganz anders. Der 40-Jährige baut derzeit sein eigenes Unternehmen in Hamburg auf: Olivegan - ein veganer syrischer Cateringservice.

Eigentlich sollte die Hansestadt für den Finanzexperten nur eine Zwischenstation auf dem Weg ins Handelszentrum Frankfurt sein. Doch nachdem Saba mit Freunden anfing für Flüchtlingshelfer zu kochen, reifte der Gedanke, aus der Leidenschaft ein Unternehmen zu machen.

"Als ich herkam, hatte ich alles verloren. Wenn du nichts hast, bist du mutiger, weil du nichts zu verlieren hast."

Olivegan soll ein neuer Start in das neue Leben sein. Dabei ist Geld verdienen nicht alles. Saba möchte, dass mehr Menschen vegan leben und gleichzeitig will er Deutsche an das syrische Essen heranführen. Kultureller Austausch ist ihm wichtig - am besten durch den Magen. "Die syrische Esskultur hat ohnehin viel Veganes. Man muss nur das Fleisch weglassen. Mit meiner Arbeit kann ich einen Mehrwert beitragen und denen, die nicht wissen, wie sie vegan kochen, zeigen, dass es einfach ist."

Verein LeetHub unterstützt geflüchtete Gründer

Saba ist Teilnehmer des Programms "Move On" des Hamburger Vereins LeetHub, das Geflüchteten bei der Unternehmensgründung hilft. Geschäftsführer Sven Mangels hat Saba die vergangenen sechs Monate gecoacht. "Wir Initiatoren sind selbst Unternehmer und haben gesehen, welches Potenzial der Geflüchteten nicht genutzt wird. Menschen wir Amer könnten in Zukunft Arbeitsplätze schaffen." Mangels und seine Kollegin waren Ansprechpartner, Brücke zu den Behörden, Bürokratielotse.

"Ohne das Programm hätte ich entweder aufgegeben und mir einen Job in der Finanzbranche gesucht, oder nur neben der Arbeit gekocht", bestätigt Saba. Viele Ideen habe er gehabt, als er das Programm begann. Sein Coach half ihm, diese zu ordnen, den Businessplan zu schreiben und vermittelte ihn an Küchen und Caterer. Zum Catering sollen später ein Lieferangebot und eine Kochschule dazukommen.

Geflohene Gründer sind noch Pioniere

Amer Saba und der Kunsthändler Emad Alchehade zeigen, wie Unternehmergeist und Beharrlichkeit zum Erfolg führen können. Es gibt sie also, die neuen Gründer: Sie sind Eisproduzenten, Dolmetscher und Kunsthändler. Noch sind sie Pioniere.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 07.12.2016 | 19:30 Uhr