Integrationskurse: Freie Plätze kosten Millionen

Stand: 20.02.2017 13:37 Uhr

Wegen starrer Behördenvorgaben und Fehlkalkulation gehen Millionen Euro verloren, die für die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt gedacht sind. Das zeigen Recherchen von NDR Info. Konkret geht es um das sogenannte KompAS-Projekt ("Kompetenzfeststellung, frühzeitige Aktivierung und Spracherwerb"), das seit Herbst vergangenen Jahres läuft. Vormittags lernen die Teilnehmer Deutsch, nachmittags werden sie auf das Berufsleben vorbereitet.

Nachmittagsunterricht im KompAS-Kurs in Kiel: Zwei junge Männer sitzen sich an einem Tisch gegenüber und üben ein Vorstellungsgespräch. Die meisten der 16 Kursteilnehmer kommen aus Syrien. Seit Mitte August werden sie nach dem Integrationskurs morgens noch zwei Stunden am Nachmittag für das Berufsleben in Deutschland geschult.

Dieser zweite Teil ist ein Programm der Arbeitsagenturen. Barbara Veldten vom Jobcenter Kiel ist mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. Bei dem KompAS-Kurs gelänge es, parallel zum Deutschkurs mit der Vorbereitung auf das Berufsleben zu starten. Die Teilnehmer könnten erste Erfahrungen sammeln. "Im Grunde bereiten wir die Arbeitsaufnahme vor", sagt Veldten.

Kurse sind nicht ausgelastet

Millionen für Integration verschwendet Aktuell Autor/in: Kathrin Erdmann In speziellen Kursen sollen Flüchtlinge an den Arbeitsmarkt herangeführt werden. Doch das Angebot kommt schwer in Gang und kostet die Arbeitsagentur Millionen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Was noch fehlt, sind ausreichende Sprachkenntnissen. Beim Coaching können sich die Teilnehmer freuen: Statt wie früher ein Betreuer kümmern sich jetzt zwei um sie. Der Kursanbieter DAA hat genug freies Personal, denn die Kurse sind nicht ausgelastet, bedauert Veldten: "Wir sind gebunden, nur die Menschen in KompAS zu nehmen, die tatsächlich in einem Integrationskurs teilnehmen können. Und das war leider bei einem ganz großen Teil nicht der Fall."

So konnten in Kiel nur rund 30 Prozent der Plätze besetzt werden. In Hamburg sind es nicht einmal zehn Prozent. Die Hansestadt hat - offiziell wegen zahlreicher anderer Angebote - jetzt sogar 2.000 Plätze zurückgegeben. Auf Bundesebene sah es mindestens bis Oktober nach Recherchen von NDR Info ebenfalls schlecht aus: Für mehr als 39.000 Teilnehmer hat die Bundesagentur für Arbeit elf Millionen Euro pro Monat zur Verfügung gestellt. Doch nur 25 Prozent der Plätze konnten bisher besetzt werden. Zahlen muss die Bundesagentur aber auch für einen großen Teil der ungenutzten Plätze, denn die Anbieter erhalten auf jeden Fall Geld für 70 Prozent der Plätze - ob sie belegt sind oder nicht. Das kostet den Steuerzahler Millionen.

Bundesagentur hat sich verkalkuliert

Die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg räumt auf Nachfrage von NDR Info schriftlich ein, sich beim KompAS-Projekt verkalkuliert zu haben. Man habe mit deutlich mehr Teilnehmern gerechnet.

"Die Einführung von KompAS war sicherlich mit Startschwierigkeiten verbunden, was bei diesem völlig neuartigen Konzept (...) nicht zu vermeiden ist. (...) Die Einschätzungen zum Umfang des berechtigten Teilnehmerkreises muss nach neuen Erkenntnissen noch einmal angepasst werden."

Die Hauptschuld sieht man beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das den Kursen nur langsam und zudem deutlich weniger Menschen als erwartet zugewiesen hat. Außerdem müssten sie auch für Analphabeten geöffnet werden. Inzwischen sei die Auslastung besser als die ursprünglich 25 Prozent, heißt es bei der Bundesagentur. Stichproben hätten 50 bis 85 Prozent Auslastung ergeben. Mit konkreten Zahlen belegen kann sie das jedoch trotz wiederholter Nachfrage nicht.

Wichtiges Praktikum am Ende des Kurses

Im KompAS-Kurs in Kiel wird währenddessen an diesem Nachmittag weiter konzentriert gelernt. Alle freuen sich schon auf ihr obligatorisches Praktikum am Kursende - sei es in einer Bücherei, beim Friseur oder einem Zahnarzt. Doch nicht alle Wünsche werden sich wohl erfüllen, sagt Jörg Fiedler vom Anbieter DAA: "Es ist schon eine anspruchsvolle Sache, die Betriebe dafür zu gewinnen. Es bedarf auf jeden Fall unserer Unterstützung. Unsere Kunden nur alleine auf die Akquise zu schicken, das wäre vermessen."

Ein erster Schritt, den deutschen Arbeitsmarkt kennenzulernen ist jedoch gemacht. Wenngleich für einen hohen Preis.

Weitere Informationen Führen Integrationsprojekte am Ziel vorbei? Projekte zur Integration von Geflüchteten gibt es viele. Sie sollen den Weg in die Gesellschaft und die Arbeitswelt ebnen, doch leider kommen sie oft nur schleppend voran. mehr Wie wir mit Flüchtlingen zusammenleben NDR Reporter begleiten mehrere Monate lang Flüchtlinge und Norddeutsche, die mit ihnen zu tun haben. Welche Hoffnungen und Ängste haben sie? Und wie entwickelt sich das Zusammenleben? mehr Moin Moin und herzlich willkommen! Sie sind neu im Norden und haben viele Fragen? Von Ansprechpartnern über Nachrichtensendungen bis zu Kinderfernsehen: Der NDR hat wichtige Informationen für Flüchtlinge zusammengestellt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 20.02.2017 | 07:08 Uhr