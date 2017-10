Stand: 19.10.2017 17:15 Uhr

Union, FDP und Grüne haben es nicht leicht

Schluss mit dem Beschnuppern: Am Freitag wird es ernst (oder zumindest ernster): CDU, CSU, FDP und Grüne wollen in Berlin erstmals in großer Runde Sondierungsgespräche für eine mögliche "Jamaika"-Koalition starten. Dass der Weg dahin kein Spaziergang wird, ist allen Beteiligten klar. Und so tasteten sich die potenziellen Koalitionäre auch in Trippelschritten an die Startlinie - mit drei Vorgesprächen

Ein Kommentar von Torsten Huhn, NDR Info Hauptstadt-Korrespondent in Berlin

Das ist doch ein gutes Zeichen: Von "Aktionen des Lächelns" sprach der sonst immer zu jeder Attacke bereite CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer, als er nach der Stimmung bei den ersten Sondierungen gefragt wurde. Genau darum geht es jetzt, bei den ersten Treffen der künftigen Koalitionäre: Sie müssen sich kennen- und vielleicht sogar ein bisschen schätzen lernen, sie müssen eine offene, gute Gesprächsatmosphäre schaffen und zuhören können. Und natürlich sollten sie die abweichenden Ansichten der anderen respektieren und möglichst auch verstehen.

Eine harte Aufgabe

Das alles sind Voraussetzungen für das Führen von Verhandlungen. Es ist allen klar, dass die Bundesrepublik vor der bisher schwierigsten Regierungsbildung steht. Vier Parteien mit zum Teil sehr unterschiedlichen Zielen müssen sich auf ein gemeinsames Arbeitsprogramm einigen. Das ist eine harte Aufgabe.

Wenn man die großen Meinungsunterschiede zwischen den Grünen und der CSU oder auch zwischen Grünen und FDP sieht, dann gehört schon viel Fantasie dazu, sich ein gemeinsames Programm vorzustellen. Dabei haben die beiden kleinen Parteien - die FDP und die Grünen - eine schwierigere Position als die beiden Unions-Schwestern.

Knackpunkt könnte Klima- und Energiepolitik sein

Die Kleinen können von ihren Vorstellungen voraussichtlich weniger umsetzen. Die FDP hat dabei den Vorteil, dass sie in vielen Punkten relativ nah bei der CDU liegt. Die Grünen hingegen vertreten gerade in der Klima- und Energiepolitik Positionen, die weder von CDU/CSU noch von der FDP geteilt werden.

Die Grünen fordern zum Beispiel ein Auslaufen des Brennstoffmotors bis 2030. Das ist mit den anderen beiden nicht zu machen. Ein Kompromiss könnte dann darin bestehen, dass die Zahl der Autos mit Brennstoffmotor reduziert wird. Ähnlich könnte es laufen mit der Forderung der Grünen, die Nutzung der Kohle zu begrenzen. Auch dazu sind die beiden anderen Parteien noch nicht bereit.

"Ihr müsst auch den Grünen etwas geben"

Wie es aussieht, haben die Grünen den schwersten Part bei diesen Koalitionsverhandlungen. Viele ihrer Positionen, auch in der Flüchtlingspolitik, unterscheiden sich sehr von dem, was Union und FDP anstreben. Gleichzeitig haben die Grünen aber eine sehr kritische Basis, die befragt werden muss zu einem möglichen Koalitionsvertrag.

Wenn dann die Vereinbarungen nicht "grün" genug sind, könnte es von der Basis ein Veto geben. Für die anderen bedeutet das: Ihr müsst auch den Grünen etwas geben, damit die ihre Basis überzeugen kann.

Im Moment sind die Signale positiv

Es bleibt dabei: Eine von allen vier Parteien unterschriebene Koalitionsvereinbarung kann nur zustande kommen, wenn es einen Ausgleich der Interessen gibt und jeder etwas vorzuweisen hat.

Angesichts der Schwierigkeiten dieser Koalitionsverhandlungen muss man damit rechnen, dass es auch schief gehen kann. Vielleicht kommt man tatsächlich nicht zusammen, weil die vielen unterschiedlichen Positionen nicht unter einen Hut zu bringen sind.

Besser für unser Land wäre es aber, wenn sich die vier Parteien einigen könnten - allein schon, um Neuwahlen zu verhindern. Im Moment sind die Signale positiv. Aber die Mühsal der Koalitionsverhandlungen kommt erst noch.

