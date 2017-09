Stand: 25.09.2017 00:25 Uhr

Bundestagswahl bringt Ende der Großen Koalition

Die Union gewinnt zwar die Bundestagswahl, schneidet jedoch so schlecht ab wie seit 1949 nicht mehr. Lange Gesichert auch beim Partner in der Großen Koalition: Die SPD erzielt ihr historisch schlechtestes Ergebnis und stürzt auf gut 20 Prozent ab. Die großen Gewinner der Wahl sind die AfD, die erstmals im Deutschen Bundestag vertreten sein wird, und die FDP, der unter Christian Lindner ein Comeback gelingt. Rein rechnerisch wäre eine Große Koalition sowie eine "Jamaika"-Koalition möglich. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 75 Prozent und somit etwas höher als zuletzt.

Die aktuellen Zahlen im Wahlmonitor:

SPD will in die Opposition

Die SPD-Spitze kündigte bereits kurz Bekanntwerden der ersten Zahlen an, in die Opposition gehen zu wollen. "Wir werden den Oppositionsauftrag der Wähler annehmen", sagte Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Es sei ein "ganz schlimmes Ergebnis für die SPD". Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil pflichtete bei: "Die Große Koalition ist heute abgewählt worden", sagte der SPD-Politiker. Union und SPD hätten als Regierungspartner herbe Verluste verzeichnet. "Es ist zwingend notwendig, dass die Alternativen zur Regierungspolitik aus dem demokratischen Zentrum heraus formuliert werden."

Jubel bei der AfD

Jubel gab es dagegen bei der AfD - zum Beispiel bei der zentralen Wahlparty in Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin: Nach Bekanntgabe der ersten Hochrechnungen äußerte sich Spitzenkandidat Leif-Erik Holm sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Die Menschen hätten sich händeringend nach einer Alternative im Bundestag gesehnt. Der Landesvorsitzende der AfD in Niedersachsen, Armin Paul Hampel, begrüßte das gute Abschneiden seiner Partei auf Bundesebene. "Wir hoffen natürlich, dass der Schwung von Berlin sich nach Hannover fortsetzt und wir auch da gut abschneiden", so Hampel mit Blick auf die anstehende Landtagswahl.

Für Hamburgs AfD-Spitzenkandidaten Bernd Baumann war das Wahlergebnis seiner Partei erwartbar gewesen: "Es braucht eine neue Opposition, eine richtige Opposition. Und das ist jetzt die AfD", sagte er. In der Hamburger Innenstadt protestierten spontan 500 Menschen vor der AfD-Zentrale. Die Demo verlief laut Polizei ohne Zwischenfälle.

Merkel gewinnt ihren Wahlkreis - SPD nur viertstärkste Kraft

In Mecklenburg-Vorpommern schnitt die AfD laut der Hochrechnungen mit 19 Prozent noch stärker ab als im Bund, die SPD dagegen schwächer: Sie erreichte nur Platz vier mit 15,1 Prozent. Die CDU wurde stärkste Partei und kam auf 33 Prozent, die Linke folgte hinter der AfD auf Platz drei mit 17,6 Prozent. Die FDP erreichte 6,2 Prozent, die Grünen 4,1 Prozent. Alle sechs Direktmandate in Mecklenburg-Vorpommern konnten von CDU-Kandidaten gewonnen werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel holte das Direktmandat im Norden Vorpommerns zum achten Mal in Folge, auch wenn ihr Ergebnis von 44 Prozent rund zwölf Prozentpunkte unter dem von 2013 liegt.

Niedersachsen: Verluste für CDU und SPD

CDU-Landeschef Bernd Althusmann setzt nach dem schlechten Abschneiden der SPD auf Bundesebene auf einen Machtwechsel in Niedersachsen, wo in drei Wochen ein neuer Landtag gewählt wird: "Man hätte sich sicherlich ein bisschen mehr Rückenwind erhofft, aber es ist ja keineswegs ausgeschlossen, dass wir in den nächsten Wochen noch ein bisschen zulegen können", sagte er. Die CDU habe zwar verloren, bleibe aber stärkste Kraft. "Von daher glaube ich, dass sie auch in Niedersachsen ein starkes Ergebnis bekommen kann."

Seine Partei kommt dem NDR Niedersachsentrend zufolge auf 34,7 Prozent - das sind 6,4 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Wahl 2013. Die SPD hat mit 27,8 Prozent zwar ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl in Niedersachsen erzielt, jedoch deutlich besser abgeschnitten als im Bund. Die Grünen erhielten 8,6 Prozent. Die FDP kommt auf 9,2 Prozent. Die AfD schneidet mit 9,3 Prozent deutlich schlechter ab als bundesweit, die Linke kommt auf 6,6 Prozent.

CDU in Hamburg vorne

SPD-Bundesvize Olaf Scholz verteidigte die Entscheidung seiner Partei, im neugewählten Bundestag in die Opposition zu gehen: "Es ist gut, dass wir gemeinsam diskutiert haben, dass wir aus diesem Wahlergebnis den Schluss ziehen, dass die SPD in die Opposition geht", sagte Hamburgs Bürgermeister. Dort liegt die CDU nach Auszählung aller Wahlbezirke mit 27,2 Prozent vor seiner Partei, die nur 23,5 Prozent erreicht. Drittstärkste Kraft sind demnach die Grünen mit 13,9 Prozent, gefolgt von den Linken mit 12,2 und der FDP mit 10,8 Prozent. Die AfD legt auf 7,8 Prozent zu. Im Kampf um die Direktmandate konnten sich in fünf von sechs Wahlkreisen die SPD-Kandidaten durchsetzen.

Habeck: Keine Garantie für "Jamaika"

Schleswig-Holsteins grüner Umweltminister Robert Habeck äußerte sich zurückhaltend zu den Erfolgsaussichten für eine "Jamaika"-Koalition im Bund: "Es gibt keine Garantie, dass es am Ende funktionieren wird", sagte er. Die Union habe eine schwere Niederlage erlitten, seine Partei gehe dagegen gestärkt aus der Wahl hervor. "Und das geht nicht so ohne Weiteres zusammen." Trotzdem müssten die Grünen "ernsthaft und seriös versuchen, eine Regierung herzustellen bei dieser Ausgangslage". Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki kritisierte die Entscheidung der SPD, in die Opposition zu gehen. Seine Partei stehe nicht automatisch für eine "Jamaika"-Koalition zur Verfügung, sagte er.

Im nördlichsten Bundesland wurde die CDU den Hochrechnungen zufolge erneut stärkste Kraft mit 34,5 Prozent, gefolgt von der SPD mit 22,9 Prozent. Beide Parteien müssen starke Verluste gegenüber der letzten Bundestagswahl hinnehmen. Grüne (12,1 %) und FDP (12,7 %) liegen fast gleichauf, dahinter folgt die AfD mit 8,4 Prozent der Stimmen. Die Linke kommt auf 7 Prozent.

Union und SPD verlieren, AfD jubelt

