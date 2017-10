Stand: 26.10.2017 15:00 Uhr

Zum Wochenende kommt Herbststurm mit Orkanböen

Zum Wochenende bekommt der Norden es mal wieder mit kräftigem Wind zu tun. Es ist bereits der dritte Herbststurm. Dabei war der erste eigentlich noch ein Spätsommersturm. "Das ist schon besonders", sagte Benedikt März vom Seewetteramt Hamburg im Gespräch mit NDR.de, beruhigt aber: "Nach jetzigem Stand ist nicht davon auszugehen, dass der neue Sturm so schlimm wird wie "Xavier". "Xavier", der Anfang des Monats über Norddeutschland gewütet hatte, war ein sogenannter Schnellläufer. Diesmal sei die Wetterlage eine andere: Zwischen einem starken Tief über der Ostsee und einem Hoch über dem Ostatlantik nehme der Wind beständig zu. "Von Samstagabend bis Sonntagmittag wird es Orkanböen an der Nordseeküste mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde geben, im Binnenland schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde," prognostizierte Meteorologe März.

"Sonntag wird ein ungemütlicher Tag mit Sturmlage"

Von diesen Werten geht auch sein Kollege Peter Schwarz vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation in Hamburg aus. Genaues Timing und exakte Windhöchstgeschwindigkeiten seien zum jetzigen Zeitpunkt aber noch schwierig vorherzusagen, meinte Schwarz am Donnerstag zu NDR.de. "Es kommt Sturm, aber auch wo genau er am stärksten sein wird, dafür gibt es noch unterschiedliche Modelle", sagte Schwarz. Sicher sei: "Sonntag wird ein ungemütlicher Tag mit Sturmlage."

Freitag und Montag werden die schönsten Tage

Ein kleiner Lichtblick: Am Freitag wird es laut Prognose fast überall in Norddeutschland meist freundlicher als an den vergangenen Tagen. Die Temperaturen sinken zwar schon leicht, doch die aus Nordwest kommende kühlere Luft wird durch etwa vier Stunden Sonne auf immerhin noch bis zu 14 Grad erwärmt. Der Wind nimmt allerdings bereits am Freitag zu. Und in der Nacht zum Sonnabend setzt Regen ein. Das Wochenende startet trübe, regnerisch und es wird noch etwas kälter. "Chance auf Sonne gibt es kaum, bestenfalls am Nachmittag, und der kräftige Westwind wird weiter zulegen", prognostizierte Schwarz. Am stürmischen Sonntag werden dann nur noch maximal zwölf Grad erreicht. In den Höhenlagen vom Harz geht der Regen in Schnee über. Richtig frisch wird es mit drei bis vier Grad in der Nacht zum Montag. Dann gibt es eine Verschnaufpause mit recht freundlichem und trockenem, aber kühlem Wetter, bevor uns zum Feiertag am Dienstag neue Niederschläge und weiter sinkende Temperaturen erwarten.

Obwohl die Wetteraussichten vielleicht weniger zu spontanen Ausflügen in Norddeutschland verleiten, erwartet der ADAC am Wochenende viele Staus im Norden. In fünf Bundesländern sind noch Herbstferien, so in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein. Zusätzlich zum in diesem Jahr bundesweiten Reformationsfeiertag am Dienstag ist Allerheiligen am Mittwoch in fünf Bundesländern ebenfalls ein Feiertag. Besonders voll wird es wohl auf den Routen von und zur Nord- und Ostsee, auf der A 1 zwischen Bremen und Hamburg, der A 7 zwischen Hannover und Flensburg, auf der A 19 zwischen dem Dreieck Wittstock-Dosse und Rostock sowie auf der A 24 zwischen Hamburg und Berlin - und das vor allem am Freitagnachmittag. Außerdem wird ab Freitag die A 20 bei Tribsees komplett gesperrt. Immerhin gilt am Reformationstag bundesweit ein Lkw-Fahrverbot.

