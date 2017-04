Wo ist Platz für den Schierlings-Wasserfenchel?

Stand: 19.04.2017 12:50 Uhr

Eigentlich kennen die meisten Norddeutschen den Namen Hahnöfersand - wenn überhaupt - wegen der Gefängnisanlagen auf der Elbinsel bei Jork in Niedersachsen. Ein beliebtes Ausflugsziel ist es nicht. Aber zumindest für die Planer der Elbvertiefung könnte sich der Weg lohnen. Sie stehen nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom Februar vor dem Dilemma, eine geeignete Ausgleichsfläche für den Schierlings-Wasserfenchel finden zu müssen.

Schon einmal mussten sich die Hamburger Behörden mit der vom Aussterben bedrohten Pflanze befassen: als das Süßwasserwatt Mühlenberger Loch für die Erweiterung des Airbus-Geländes in Hamburg-Finkenwerder zum Teil zugeschüttet werden sollte. Auch damals musste eine Ausgleichsfläche her. Die Planer suchten sich Hahnöfersand aus. Im Osten und Westen der Insel wurden zwischen 2001 und 2005 neue Wattflächen geschaffen, indem der Deich verlegt wurde. Hat die Pflanze den neuen Standort angenommen? Was lässt sich aus dem Projekt für die Elbvertiefung lernen?

"Hat fantastisch funktioniert"

Der Kieler Diplom-Biologe Ulrich Mierwald kann diese Fragen am besten beantworten. Er ist nicht nur ein ausgewiesener Kenner des Schierlings-Wasserfenchels. Er hat auch im Auftrag der Stadt Hamburg über sieben Jahr hinweg die Ausgleichsflächen in Hahnöfersand beobachtet - bis zum Jahr 2011. "Für den Schierlings-Wasserfenchel hat die Ausgleichsmaßnahme Hahnöfersand fantastisch funktioniert", sagt Mierwald. Das Watt biete ideale Bedingungen - der Boden steht bei Flut unter Wasser und liegt bei Ebbe trocken. Zudem ist es ein nährstoffreicher Standort mit ausreichend Licht, sodass die Pflanze schnell wachsen kann. Darüber hinaus bevorzugen die Gänse andere Rastplätze als die Wattflächen auf Hahnöfersand. Davon profitiert der Schierlings-Wasserfenchel: Denn die Vögel fressen die wintergrüne Pflanze allzu gern, wie der Experte erklärt.

Eine absolute Besonderheit

Der Schierlings-Wasserfenchel gilt als Lückenbüßer. Das heißt: Er siedelt sich bevorzugt dort an, wo die Vegetation vorübergehend gestört ist - etwa infolge von Eisschollen im Winter. Wenn Störungen im Schilfgürtel ausbleiben, kann der Schierlings-Wasserfenchel nur die Wattflächen vor dem Schilfröhricht besiedeln. "Der Schierlings-Wasserfenchel ist eine absolute Besonderheit", weiß Mierwald. Die Pflanze ist in der Elbe entstanden und kommt weltweit nur an den Ufern der Tideelbe vor. "Wenn der Schierlings-Wasserfenchel aussterben sollte, werden auch eine Reihe anderer Pflanzenarten verschwinden", sagt Mierwald im Gespräch mit NDR.de. Zuletzt sei der Lebensraum für die bedrohte Pflanze immer weiter zusammengeschrumpft - etwa durch die Eindeichung in der Haseldorfer Marsch.

BUND: Bestand ist zuletzt geschrumpft

Auch wenn sich der Schierlings-Wasserfenchel auf Hahnöfersand in den ersten Jahren ausgebreitet hat, ist dies keine Garantie dafür, dass der Bestand weiter wächst. Nach Informationen des BUND Hamburg ist der Bestand dort zuletzt sogar geschrumpft. Dies hätten Beobachtungen vor Ort gezeigt. "Von einem langfristigen und durchschlagenden Erfolg kann man nach der jüngsten Entwicklung noch nicht reden", sagt BUND-Landesgeschäftsführer Manfred Braasch im Gespräch mit NDR.de. Er hält die Suche nach einer neuen Ausgleichsfläche für ausgesprochen schwierig. "Ob man an der Unterelbe tatsächlich die geeigneten Maßnahmen findet, um den schwerwiegenden Eingriff der Elbvertiefung auszugleichen, steht in den Sternen", meint Braasch. "Das ist keine Kleinigkeit, die man in ein paar Monaten nachbessert, sondern das ist eine Herkules-Aufgabe ."

"Es gibt kein Patentrezept"

Bei der Suche nach einer Ausgleichsfläche für den Schierlings-Wasserfenchel kommt erschwerend hinzu: Selbst wenn die Planer der Elbvertiefung einen möglichen Standort ausmachen, haben mitunter viele Beteiligte mitzureden. "Wenn zum Beispiel eine Rückdeichung geplant ist, um neue Flächen für die bedrohte Pflanze zu schaffen, müssten die betroffenen Landwirte am Elbufer ihre Grundstücke zur Verfügung stellen", sagt Mierwald. Was die Suche nicht einfacher macht: Infrage kommt nur das Elbufer zwischen Geesthacht und Glückstadt. Denn von Glückstadt bis zur Nordsee reicht die Brackwasserzone: "Der Schierlings-Wasserfenchel reagiert auf Salzwasser empfindlich", weiß Mierwald. So hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Elbvertiefungs-Urteil kritisiert, dass die Planer eine mögliche Veränderung des Salzgehalts nicht gründlich genug geprüft hätten: "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Beeinträchtigungen des Schierlings-Wasserfenchels durch einen vorhabenbedingten Anstieg des Salzgehalts unterschätzt worden sind", befand das Gericht.

Die Wirtschaftsbehörde ist nun gefordert

Was den Hamburger Behörden nicht gerade in die Karten spielt: Die schriftliche Begründung des Bundesverwaltungsgerichts liegt - knapp zehn Wochen nach dem Urteil - noch nicht vor. Bislang gibt es nur die dürftige Pressemitteilung vom Februar zum Elbvertiefungs-Urteil. Genauere Anhaltspunkte, was die Planer bei den geforderten Nachbesserungen zu berücksichtigen haben: Fehlanzeige. "Wir können auch noch nicht sagen, wann die schriftliche Begründung vorliegen wird", sagte eine Gerichtsprecherin in Leipzig am Montag auf Anfrage von NDR.de. Die zuständige Wirtschaftsbehörde hält sich unterdessen bedeckt: "Wir arbeiten intensiv daran, dass wir die geforderte Ausgleichsfläche für den Schierlings-Wasserfenchel finden", sagte Behörden-Sprecherin Susanne Meinecke. "Und wir sind zuversichtlich, dass wir das Ganze zeitnah hinkriegen." Ob die Wirtschaftsbehörde schon konkret eine mögliche Fläche im Blick hat, wollte die Sprecherin nicht verraten.

