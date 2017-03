Stand: 09.03.2017 12:45 Uhr

Wo bleibt der Stint?

Eine Anreise über 100 Kilometer nehmen Fans schon mal in Kauf, um ihn zu essen: den Stint. Eigentlich wäre jetzt Hauptsaison: Denn die Fische werden nur wenige Wochen im Jahr zwischen Februar und April gefangen. Am liebsten bei acht bis neun Grad Wassertemperatur. Doch bei den wenigen verbliebenen Elb-Fischern bleiben die Netze und Reusen bislang so gut wie leer. Und das bereits im zweiten Jahr in Folge.

Der Stint lässt auf sich warten











50 statt 500 Kilo Stint

"Letztes Jahr war schon bescheiden, doch dieses Jahr ist es noch schlechter", so lautet das Zwischenfazit zur Stint-Saison 2017 von Lothar Buckow aus Jork. Momentan fängt der Elb-Fischer pro Tag nur 50 bis 80 Kilo des kleinen grün-silbrigen Lachsfisches. In vergangenen Jahren war es mehr als das Zehnfache.

Auch bei seinem Kollegen Wilhelm Grube - elbaufwärts in Hoopte - herrscht Verdruss. Zwar fischte er in den vergangenen Tagen mehrere Hundert Kilo Stint aus dem Elbwasser, doch auch damit liegt er weit unter seinen gewohnten Mengen.

Ist die künstliche Vertiefung der Elbe schuld?

Beide sind sich einig, woran es liegt: zu wenig Sauerstoff im Unterlauf der Elbe. Naturschützern zufolge habe dies die Stint-Population in den vergangenen Jahren nachhaltig geschädigt.

Videos 02:25 min Stint-Saison kommt nicht in Gang 14.02.2017 19:30 Uhr Hamburg Journal Eigentlich hat der Stint gerade Hochsaison, doch die Netze bleiben oft leer. Fischer und Experten vermuten, dass Sauerstofflöcher in der Elbe der Grund sind. Video (02:25 min)

Manfred Braasch vom Naturschutzbund NABU vermutet als Ursache die künstlichen Vertiefungen der Elbe. Gemeint ist der bereits erfolgte Ausbau der Fahrrine und die regelmäßigen Schlick-Arbeiten. Untersuchungen würden nahe legen, dass niedrige Sauerstoff-Werte 2012 bis 2014 und schlechte Stint-Fänge in der aktuellen Saison zusammenhängen. Er sieht die Entwicklung bei den Beständen und die menschlichen Eingriffe ins Öko-System Elbe mit Besorgnis. Das sind bislang jedoch nur Vermutungen zu den Ursachen, schränkt sein Kollege Eike Schilling ein. Genaue Untersuchungen stehen noch aus.

Oder jagen die Kormorane zu viel?

Einige Fischer sehen auch den hohen Bestand von Kormoranen an der Elbe als Ursache für die wenigen Stinte. Die Vögel gehen bevorzugt auf die Jagd nach dem Fisch, der auch den Beinamen "Gurkenfisch" trägt. Frischer Stint riecht nach Gurke - daher der Kosename. Das hält der Experte Schilling vom NABU jedoch für eine unwahrscheinliche Erklärung. Dafür sei die Population des Stints in den vergangenen Jahren in der Elbe zu gut gewesen.

Denn der Stint war zwar jahrzehntelang wegen der starken Wasserverschmutzung fast vollständig aus der Elbe verschwunden. Seit sich die Wasserqualität in den 90er-Jahren jedoch stark verbessert hat, kehrte der Fisch eigentlich wieder zurück in der Elbe. Für viele Restaurants im Norden dürfte es in dieser Saison jedoch schwierig werden, mit dem Angebot "Stint satt" Fischliebhaber zu locken.

Weitere Informationen mit Video Droht Engpass bei Stinten aus Elbe und Weser? Normalerweise sollte der Stint-Fang in Weser und Elbe schon auf Hochtouren laufen, doch noch ist die Ausbeute eher mager - auch wenn sie in den vergangenen Tagen besser geworden ist. mehr Stint - der kleine Köstliche aus der Elbe Seitdem sich die Wasserqualität der Elbe verbessert hat, kommt der Stint dort wieder häufig vor. Der zarte kleine Fisch hat zwischen Februar und April Saison. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.03.2017 | 10:00 Uhr