Wieder Glätteunfälle im Norden

Schneefall und Blitzeis haben erneut in Teilen des Nordens für glatte Straßen gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, kam es im Raum Osnabrück, im Emsland und in der Grafschaft Bentheim in der Nacht zu 13 Unfällen, drei Menschen wurden verletzt. Der Winterdienst der Hamburger Stadtreinigung ist seit dem frühen Morgen mit 100 Streufahrzeugen im Einsatz. Auch der Hamburger Verkehrsverbund meldete Ausfälle und Verspätungen im Süden und Westen der Stadt, wie NDR 90,3 berichtete. Für den gesamten Norden wird weiter vor glatten Straßen gewarnt. Infos zur aktuellen Verkehrslage im Norden finden Sie hier.

Hoch "Britta" sorgt für Wetterberuhigung

Nach dem wechselhaften Wetter der vergangenen Tage sollen heute und in der Nacht zu Montag die Schneeschauer allmählich nachlassen. Von Westen her setzt sich Hoch "Britta" durch. Besonders Schleswig-Holstein und Hamburg bekommen heute schon Sonne ab. In Mecklenburg-Vorpommern halten sich im Tagesverlauf noch dichte Wolken, die Schneeschauer bringen. In Niedersachsen bleibt es im Südosten und an der Ems noch wolkig und es kann zu Schnee- und Graupelschauern kommen, in den übrigen Regionen soll es zunehmend sonnig und trocken werden. Die Temperaturen liegen tagsüber bei zwei bis vier Grad, für die Nacht sind weiterhin Minusgrade vorhergesagt.

Zahlreiche Unfälle - Massenkarambolage auf A 1

Am Sonnabend war es zu zahlreichen Unfällen gekommen. Bei einer Massenkarambolage auf der A1 zwischen Hamburg und Lübeck wurde eine Frau getötet, sechs Menschen wurden schwer verletzt. In Niedersachsen und Bremen sowie im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein war es am Vormittag stellenweise spiegelglatt. Bei Syke (Landkreis Diepholz) kam eine 46-Jährige mit ihrem Auto von einer Landstraße ab und prallte gegen einen Baum. Sie wurde schwer verletzt. Die A 7 zwischen Lutterberg und Dreieck Drammetal war am frühen Morgen wegen Schneeglätte nur schwer passierbar, es bildete sich ein Stau.

Viel Schnee im Harz

Für Schnee sorgte Tief "Caius" vor allem im Emsland, aber ganz besonders im äußersten Süden Niedersachsens und im Harz. In Torfhaus im Landkreis Goslar, auf gut 800 Metern Niedersachsens höchstgelegene Siedlung, liegen mittlerweile rund 65 Zentimeter Schnee. Am Wurmberg bei Braunlage, noch einmal 100 Meter höher als Torfhaus, türmt sich der Schnee teilweise auf 80 Zentimeter Höhe. Das freut vor allem Wintersportfans. Derzeit sind 40 von 52 Pisten geöffnet, 22 von 35 Rodelbahnen präpariert und 307 Kilometer Loipen gespurt. Für Wanderer stehen derzeit 186 Kilometer Winterwanderwege zur Verfügung.

Schwere Schäden nach Sturmflut auf Wangerooge

An den Küsten war es am Sonnabend zudem noch recht stürmisch. Die Sturmflut in der Nacht zu Sonnabend richtete auf der Insel Wangerooge großen Schaden an. Rund 90.000 Kubikmeter Sand gingen im Hauptstrandbereich verloren, wie Bürgermeister Dirk Lindner (parteilos) berichtete. Dadurch kämen auf die Gemeinde Kosten in Höhe von 400.000 Euro zu. Besonders gelitten habe auch die Schutzdüne Harlehörn.

Viele Unfälle bereits am Freitag

Ergiebige Schneeschauer hatten bereits am Freitag zu Störungen im Schienen- und Straßenverkehr geführt. Es gab zahlreiche Unfälle sowie vielerorts in Niedersachsen Schulausfälle. Vor allem im Zugverkehr zwischen Hamburg, Hannover und Bremen kam es zu Problemen. Zwischen Lüneburg und Dannenberg stürzten mehrere Bäume wegen der Schneelast auf die Gleise. Diese Strecke ist noch voraussichtlich bis Sonntagabend gesperrt. Aktuelle Infos zum Bahnverkehr in Ihrer Region finden Sie hier.

