Weihnachtsmärkte und Rügenbrücke als Terrorziele?

Der in Schwerin festgenommene Terrorverdächtige hatte offenbar Weihnachtmärkte in Schwerin und Rostock und die Rügenbrücke als Anschlagsziele im Visier. Das meldet die Ostseezeitung unter Berufung auf Recherchen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Sicherheitsbehörden seien sich sicher, dass der verdächtige Syrer auf möglichst viele Tote hoffte. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe sowie das Innenministerium in Schwerin wollten die Informationen auf Nachfrage von NDR 1 Radio MV nicht bestätigen.

Terrorverdächtiger Syrer sitzt in U-Haft Nordmagazin - 01.11.2018 19:30 Uhr Autor/in: Christoph Kümmritz Gegen den in Schwerin festgenommen Syrer Yamen A. wurde Haftbefehl erlassen. Der 19-Jährige soll einen Bombenanschlag geplant haben und war schon länger im Visier der Fahnder.







GdP sieht Strategiewechsel bei Terroristen

Unterdessen hat die Gewerkschaft der Polizei einen intensiveren Austausch zwischen internationalen Nachrichtendiensten gefordert. Die GdP beobachtet einen Strategiewechsel in der islamistischen Terrorszene. Die Terroristen konzentrierten sich weniger auf Großstädte und dafür mehr auf die Provinz, sagte ein Sprecher.

Sprengstoffanschlag in Deutschland geplant

Der 19-Jährige sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft erwirkte am Mittwochnachmittag einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs. Der Syrer soll einen Sprengstoffanschlag in Deutschland geplant haben. Spezialkräfte der Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes hatten den mutmaßlichen Islamisten am frühen Dienstagmorgen im Schweriner Stadtteil Neu Zippendorf festgenommen. Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Einsatz drei Wohnungen in umittelbarer Nähe zueinander durchsucht. Laut Polizei bestand während des Einsatzes keine Gefahr für die Öffentlichkeit.

Bundesanwaltschaft: "Islamistisch motivierten Anschlag vorbereitet"

Nach den bisherigen Ermittlungen sei der Syrer dringend verdächtig, "einen islamistisch motivierten Anschlag mit hochexplosivem Sprengstoff in Deutschland geplant und bereits konkret vorbereitet zu haben". Anhaltspunkte für eine Mitgliedschaft des Beschuldigten in einer terroristischen Vereinigung bestünden jedoch nicht, hieß es am Dienstag.

Bundesinnenminister: "Schwerer Anschlag in Deutschland verhindert"

Wie Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) in einer Stellungnahme sagte, habe die Festnahme einen schweren Terroranschlag in Deutschland verhindert. "Nach allem was wir wissen, erfolgte der Zugriff zum richtigen Zeitpunkt: spät genug, um Beweise zu sichern und gleichzeitig früh genug, um die Gefahr zuverlässig zu bannen", so der Bundesinnenminister. Angesichts der anhaltenden Bedrohung durch islamistischen Terrorismus würden die Sicherheitsbehörden "wenn nötig entschlossen und konsequent" handeln.

