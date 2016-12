Stand: 26.12.2016 15:30 Uhr

Weihnachten verabschiedet sich stürmisch

Zum Ende der Weihnachtsfeiertage werden in Norddeutschland ungemütliche Stunden erwartet. Der Deutsche Wetterdienst gab eine Sturmwarnung für Norddeutschland heraus. Am Abend und in der Nacht werde Tief "Barbara" mit orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 120 Kilometern pro Stunde über die Küsten an Nord- und Ostsee hinwegziehen. In Mecklenburg-Vorpommern können sogar Windgeschwindigkeiten von 130 km/h erreicht werden. Dabei kann es auch zu Graupelgewittern kommen. Die Wasserstände an der deutschen Nordseeküste und in Hamburg sollen in der Nacht eineinhalb bis zwei Meter über dem mittleren Hochwasser liegen.

Mehrere Fährverbindungen gestrichen

Ein Sprecher des Schweriner Innenministeriums sagte, Kommunen und Weihnachtsmarktbetreiber sollten daran denken, große Tannenbäume zu sichern. Möglich sei auch, dass sich in den Häfen Schiffe losreißen.

Wegen der Sturmwarnung hat die Reederei Scandlines den Fährverkehr zwischen Rostock und Gedser eingestellt. Erst am Dienstag sollen die Fähren voraussichtlich ab 11 Uhr wieder fahren. Die Reederei Hiddensee wollte wegen des starken Windes ihren Fährverkehr am Nachmittag einstellen. In Schleswig-Holstein fällt die Fähre der Wyker Dampfschiffs-Reederei zwischen Schlüttsiel und den Halligen aus.

Polizei verzeichnet erste Sturmeinsätze

Die Polizei in Schleswig-Holstein meldete bereits am Mittag vermehrte Sturmeinsätze durch umgestürzte Bäume, Gerüstteile, Buden und Bauzäune. Personen seien bislang nicht zu Schaden gekommen, teilte die Regionalleitstelle Nord in Harrislee mit. Auch in Mecklenburg-Vorpommern stürzten bereits Bäume um. Auf der Autobahn 19 und im Landkreis Nordwestmecklenburg kam es dadurch zu Verkehrsbehinderungen, wie NDR Radio MV meldete.

Weihnachten 2016: Regnerisch, grau, trüb und stürmisch

In diesem Jahr waren Fans von klirrend kaltem Weihnachtswetter mit Eis und Schnee leer ausgegangen: Das Wetter präsentierte sich an den Feiertagen regnerisch, grau, trüb und stürmisch. Heiligabend gestaltete sich vielerorts verregnet und windig, der erste Feiertag war kaum besser.

Grüne Weihnachten das sechste Mal in Folge

Grüne Weihnachten sind nach Angaben von Meteorologen in Norddeutschland der Regelfall. Die Wetterexperten erkennen in diesem Phänomen eine für den Norden jahreszeitlich typische Wetterlage, der sie sogar einen Namen gegeben haben: "Weihnachts-Tauwetter". Nur durchschnittlich alle zehn Jahre liegt in den Küstenregionen Schnee. Das letzte Mal sei dies 2010 der Fall gewesen.

