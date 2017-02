Stand: 03.02.2017 14:12 Uhr

Chance auf Mini-Frühling am Wochenende

Winter im Norden heißt meist: trübe, nass, schmuddelig. Da freut sich der Norddeutsche über jeden Lichtblick - und der kommt am Sonnabend. Von "fast T-Shirt-Wetter" und "die Chance auf vier bis fünf Stunden Sonnenschein" spricht Jürgen Püschel vom Seewetteramt Hamburg. "Von Südwesten ziehen die Tiefausläufer weg und es könnte überall im Norden auflockern, nur in Vorpommern wird es bedeckt bleiben", prognostiziert der Meteorologe. Vor allem im Südwesten von Niedersachsen, Richtung Bentheim, könne es mit 10 bis 11 Grad ungewöhnlich mild werden.

Der Winter kehrt zurück

Leider ist das kleine Frühlingsintermezzo im Laufe des Sonnabendnachmittags schon wieder vorbei. Spätestens am Sonntag kommt der Norden vermutlich wieder in den Einfluss einer östlichen Strömung. Dann ist es mit voraussichtlich drei Grad wieder "normal winterlich", sagte Püschel NDR.de. Und: "Nächste Woche wird es wieder kalt. Besonders in Schleswig-Holstein und in der Gegend um Greifswald kann es auch wieder ordentlich Schnee geben."

