Von wegen Goldener Oktober: Es bleibt trostlos

Die gute Nachricht: Den Dauerregen haben die Norddeutschen am Montagmittag erst mal hinter sich gelassen. Die schlechte Nachricht: Es bleibt die ganze Woche über wechselhaft mit Schauern. So lautet die Prognose von Peter Schwarz vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation in Hamburg im Gespräch mit NDR.de. Die Schuldigen sind ein stürmisches Paar: Sturmtief "Wolfgang" zieht von Schottland nach Norwegen und hat sich auf diesem Weg mit dem Ex-Hurrikan "Maria" verbunden. Das Resultat: wechselhaftes Schauerwetter mit Regen und frischem Wind - vor allem an der Nord- und Ostseeküste. "Im Landesinneren dürften die sonnigen Abschnitte etwas länger sein, am ehesten vielleicht im Landesinneren von Vorpommern, mit 14 bis 16 Grad", prognostiziert Meteorologe Schwarz.

Küsten sind als Ausflugsziel gerade nicht zu empfehlen

Das bleibt auch am Feiertag so. Deshalb bieten sich die Küsten auch nicht als Ausflugsziel an. "Es sei denn, man steht auf windiges Schauerwetter, soll es ja geben", scherzt Schwarz. Genaue Lokalisierung sei bei dieser Wetterlage schwierig, die Schauer seien "gut verstreut" über Norddeutschland. Der Wind dreht am Dienstag von Südwest auf West und hat für die Küsten auch stürmische Böen parat. Vor allem an der Nordsee wird der Wind "recht flott", aber nach Orkan sehe es derzeit nicht aus, so der Meteorologe.

Phänomen Wetterfühligkeit NDR 2 - 17.09.2017 08:15 Uhr Autor/in: Martin Seidemann Bevor das Wetter schlechter wird, beobachten Ärzte häufig Stimmungsschwankungen und Kopfweh. Kommt gutes Wetter, vermehren sich rheumatische Schmerzen und Herzbeschwerden.







Die Aussichten bleiben trübe

Am Mittwoch wird es nach wie vor sehr wolkig sein. Es regnet dann vor allem nördlich der Elbe. In Hamburg könnte es bei leichtem Nieselregen bleiben. In der Nacht zum Donnerstag zieht wieder ein kräftiges Regengebiet über den Norden hinweg, das nachmittags in Schauerwetter übergeht. Die Temperaturen gehen noch einen Tick weiter runter auf maximal 14 bis 15 Grad, dafür nimmt der Wind weiter zu. "Das ist für diese Jahreszeit aber recht normal", ordnet Schwarz ein. Bis zum Wochenende muss man jeden Tag mit Regen und recht starkem Wind rechnen. Der Goldene Oktober hat also sein Pulver scheinbar bereits an seinem ersten Tag im Norden verschossen - vorerst zumindest.

