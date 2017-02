Stand: 22.02.2017 12:02 Uhr

Verworrene Lage bei Stallpflicht für Geflügel von Claudia Plaß, NDR Info

Die Vogelgrippe grassiert weiter. In vielen Ställen in Norddeutschland muss das Federvieh nach wie vor im Stall bleiben. Insgesamt wurden in Deutschland seit Ende vergangenen Jahres mehr als 800 tote Wildvögel registriert, die sich mit dem gefährlichen H5N8- oder H5N5-Virus angesteckt hatten. Im Zuge der Geflügelpest wurden mehr als eine halbe Million Hühner und Puten getötet. Die anhaltende Stallpflicht zum Schutz vor Ausbruch der Seuche sorgt allerdings für Frust, gerade bei Hobby-Geflügelhaltern. Und sie sorgt auch für politische Diskussionen, weil in den Bundesländern unterschiedliche Regeln gelten.

Enten, Seeadler, Möwen, Krähenvögel - zahlreiche Wildvögel sind seit Ende vergangenen Jahres an der Vogelgrippe verendet. Für Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) ist das eine alarmierende Situation: "Wir haben 46 Vogelarten gefunden, alle sind unterwegs und sterben durchaus in großer Zahl. Deswegen können wir nach unserer Erkenntnis derzeit nicht sagen, wir haben das Virus nur in bestimmten Kulissen oder es ist am Abklingen. Es fällt mir nicht leicht, das so zu sagen, aber wir haben im Moment keinen Anlass, Entwarnung zu geben."

Niedersachsen handhabt es anders

Weil die Wildvögel sich nicht auf einige wenige Plätze beschränken, gilt für alle Geflügelhalter in Schleswig-Holstein: Sie dürfen ihre Tiere nicht frei draußen herumlaufen lassen. Nach Angaben des zuständigen staatlichen Friedrich-Loeffler-Instituts ist das Risiko immer noch hoch, dass sie sich bei Wildvögeln mit dem Vogelgrippe-Virus anstecken. Deswegen hält auch Mecklenburg-Vorpommern an einer landesweiten Stallpflicht fest. In Niedersachsen gilt sie nach wie vor dort, wo besonders viel Geflügel auf engem Raum gehalten wird. In einigen Regionen aber darf Geflügel wieder nach draußen. "Da kommen wir in unserer Risiko-Einschätzung dazu, dass das Kriterium 'Hohe Geflügeldichte' eins ist, auch zum Schutz dieser Betriebe, dass dort eine Stallpflicht nötig ist, aber nicht für das ganze Land, dort, wo es überwiegend kleine Hobbyhalter gibt. Da ist das aus unserer Sicht nicht mehr verhältnismäßig, die Tiere nach über drei Monaten im Stall zu haben", sagt Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Die Grünen).

Muss das Bundesministerium entscheiden?

In Mecklenburg-Vorpommern reagiert Agrarminister Till Backhaus (SPD) mit Unverständnis auf diese Entscheidung. Flächendeckende Stallpflicht für alle - ja oder nein? Robert Habeck aus Schleswig-Holstein sieht das Bundeslandwirtschaftsministerium in der Pflicht, eine Grundsatzentscheidung zu treffen: "Das kann nicht sein, dass sie sich bei dem größten Seuchengeschehen nach Auskunft des Friedrich-Loeffler-Instituts, das wir seit Jahrzehnten haben, so aus der Verantwortung nehmen."

Auch Hobby-Geflügelhalter üben Kritik

Das Bundeslandwirtschaftsministerium weist den Vorwurf zurück. Stallpflicht sei Ländersache, so die klare Absprache zwischen Bund und Ländern. Außerdem gelte eine Eilverordnung des Ministeriums, wonach alle Geflügelhalter unter anderem strenge Hygienemaßnahmen einhalten müssen. Grundsätzliche Kritik an der Stallpflicht kommt von Hobby-Geflügelhaltern, deren Tiere üblicherweise draußen leben und jetzt vor lauter Stress im Stall aggressiv werden. Mathias Güthe ist Vorsitzender eines Rassegeflügel-Zuchtvereins in Flensburg: "Wenn man davon ausgeht, dass die Stallpflicht sinnvoll ist, dann müsste man überhaupt erstmal wissenschaftlich bewiesen haben, wie der Übertragungsweg der Vogelgrippe überhaupt ist."

Wie kommt das Virus in den Stall?

Wie kommt das Virus in den Stall? Experten des Friedrich-Loeffler-Instituts gehen davon aus, dass das Virus über Wildvögel übertragen wird. Güthe und andere Vogelzüchter zweifeln an dieser Einschätzung. Auch importiertes Futter oder Geflügeltransporte aus dem Ausland könnten die Ursache sein. Außerdem kritisiert Güthe, dass bei Nachweis des Grippe-Virus gleich ganze Geflügelbestände vorsorglich getötet werden: "Wenn in einer Tierhaltung eine geringe Zahl mit positivem Nachweis gefunden wird, und die Tiere nicht gerade alle leidend sterben, dann sollten sie nicht sofort getötet werden."

Veterinäre halten dagegen: In einem Hühnerbestand sei die Ansteckungsgefahr so hoch - innerhalb von Stunden würden die Tiere verenden. Landwirtschaftsminister Habeck betont: Man müsse der Frage nachgehen, wo das Virus herkomme. Für die derzeitige Situation sei die Antwort aber egal. Jetzt müsse man vorsichtig sein. Dazu gehöre auch die Stallpflicht.

