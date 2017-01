Stand: 12.01.2017 14:01 Uhr

Vermisster HSV-Manager: Neuer Hinweis

Im Fall des vermissten HSV-Mitarbeiters Timo Kraus geht die Polizei einem neuen Hinweis nach: Ein Zeuge hat angegeben, den 44-Jährigen in der Nacht zu Sonntag auf den Landungsbrücken gesehen zu haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach war Kraus um kurz nach Mitternacht allein unterwegs und trug - anders als bislang angenommen - keine beigefarbene Jacke. Er soll zu diesem Zeitpunkt einen grauen Pullover mit einer kleinen HSV-Raute auf der linken Brustseite sowie eine blaue Jeans und schwarze Schuhe angehabt haben.

Seit Sonnabend vermisst

Der Leiter der Merchandising-Abteilung des HSV war am Sonnabend nach einer Feier im "Block Bräu" an den Hamburger Landungsbrücken nicht nach Hause gekommen. Weder die Maßnahmen der Polizei noch der Suchaufruf des Vereins in den sozialen Netzwerken waren bisher erfolgreich.

Ermittler halten es für möglich, dass der 44-Jährige bei Nebel und Glätte von dem Ponton der Brücke 1 in die Elbe gestürzt ist. Am Dienstag hatten Spürhunde der Polizei eine Fährte des vermissten HSV-Managers aufgenommen und die Beamten zum Museumsschiff "Rickmer Rickmers" geführt. Vor dem grün gestrichenen Segelschiff, so die Vermutung, könnte der Familienvater ausgerutscht und in die Elbe gefallen sein. Am Donnerstag verlief ein Sucheinsatz von 18 Tauchern allerdings ergebnislos.

Taxifahrer noch nicht gefunden

Die Polizei sucht auch weiter nach einem Taxifahrer, der Kraus an dem Abend gefahren haben könnte. Laut Polizeiangaben wurde das Mobiltelefon von Timo Kraus noch bis nach Mitternacht im Bereich der Landungsbrücken geortet. Seitdem ist es ausgeschaltet.

Bekleidet mit Adidas-Jacke und HSV-Pullover

Timo Kraus ist circa 1,83 Meter groß, hat eine Halbglatze mit kurzem, dunklem Haar und trägt einen Vollbart sowie eine Brille. Die Polizei bittet weiterhin Zeugen, die ihn am Sonnabend nach 23.30 Uhr gesehen haben, sich unter der Telefonnummer (04181) 285 - 0 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

