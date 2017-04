Stand: 27.04.2017 12:54 Uhr

Unterkühlter Start in den Wonnemonat Mai

In Niedersachsen hat am Donnerstag die Freibad-Saison begonnen. Verständlicherweise schützten sich bei 11 Grad Höchsttemperatur einige der Schwimmer im Annabad in Hannover-Kleefeld noch mit Neoprenanzügen. Und das macht auch in nächster Zeit im gesamten Norden noch Sinn. Denn der April liegt zwar in den letzten Zügen, doch der Wonnemonat Mai startet durchaus noch frisch. "Das Hoch liegt an der falschen Stelle, nämlich nördlich von uns, und bringt uns damit zwar trockenes, aber weiterhin eher kühles Wetter", erklärt Peter Schwarz vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation in Hamburg im Gespräch mit NDR.de. Schuld ist der Nordost-Wind, der die Temperaturen selbst am Sonntag, dem voraussichtlich sonnigsten Tag des Wochenendes, auf nicht mehr als 16 Grad steigen lässt - und das auch nur im Süden von Niedersachsen. Auf Rügen werden es wohl bloß 10 Grad.

Warm anziehen für den Tanz in den Mai

Ab in die Fluten: Anbaden bei 3 Grad NDR 1 Niedersachsen - 27.04.2017 08:40 Uhr Autor/in: Susanne Neuß NDR 1 Niedersachsen Reporterin Martina Witt hat es gewagt. Sie hat die Hüllen fallen lassen und ist bei 3 Grad ins kühle Nass gesprungen - in das Becken vom Kleefelder Bad in Hannover.







"Frühsommerliche Eskapaden sind nicht in Sicht", enttäuscht der Meteorologe Hoffnungen auf ein Ende der kühlen Temperaturen. Immerhin geht es laut Prognose etwas aufwärts zum Wochenende. Freitag wird uns noch ein kleines Tief überstreifen, das sich aber schnell auflöst. Bis zum Nachmittag sollen die Schauer nachlassen. Am Sonnabend heißt es dann früh aufstehen, um das beste Wetter des Tages zu erwischen. In der zweiten Tageshälfte gibt es voraussichtlich vor allem im Norden und Osten wieder typische Aprilschauer. An beiden Tagen krebsen die Temperaturen weiter bei höchstens 12 Grad herum. Und nach dem sonnigen und trockenen Sonntag ziehen am Nachmittag des 1. Mai dann wieder von Südwesten Wolken auf. In den Nächten bleibt es weiterhin kalt, teilweise muss noch mit Bodenfrost gerechnet werden. Für den Tanz in den Mai muss man sich daher warm anziehen.

Typisches Aprilwetter

Gefühlt war der April viel zu kalt. Doch der Eindruck trügt, erklärt Peter Schwarz: "Das Besondere am April war, dass die zweite Hälfte durch die polare Kaltluft kühler war als die erste Hälfte, die durch Hochdruck geprägt wärmer war als im Schnitt." Alles in allem sei der April nur ganz leicht zu kalt gewesen im Vergleich zum langjährigen Mittel. Durch den untypisch warmen März und die verhältnismäßig milde erste Aprilhälfte sei die Natur zu weit und hätte nun in der zweiten Aprilhälfte gelitten, was vor allem die Obstbauern zu spüren bekommen haben.

Kaltes April-Wetter: Wie geht es den Tieren? Hallo Niedersachsen - 26.04.2017 19:30 Uhr Den Obstbauern bereiten die kalten Temperaturen Kummer, doch wie sieht es eigentlich in der Tierwelt aus? Peter Jagla hat im NABU-Artenschutzzentrum in Leiferde nachgefragt.







Wann kommt der Sommer?

"Mitte Mai ist der Winter vorbei" lautet eine Bauernregel. Das bezieht sich laut Meteorologe Schwarz aber lediglich darauf, dass nach den Eisheiligen meist Schluss ist mit den Nachtfrösten. Ansonsten würden die Wettermodelle derzeit noch keine Vorhersagen zulassen, die den Beginn von echtem Freibad-Wetter in Aussicht stellen. Und wie gar der Sommer 2017 wird, da gäbe es nur experimentelle Berechnungen, die auf wackeligen Füßen stünden. Oder wie Schwarz meint: "Da kann man auch würfeln."

