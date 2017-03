Stand: 06.03.2017 22:26 Uhr

Türkischer Minister-Auftritt vorerst abgesagt

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu kann seinen Wahlkampfauftritt in Hamburg nicht wie geplant abhalten. Die Veranstaltungshalle im Stadtteil Wilhelmsburg wurde wegen einer fehlenden Brandmeldeanlage gesperrt, wie eine Sprecherin des Bezirksamts Mitte am Montag sagte. Der Betreiber der Veranstaltungshalle Plaza Event Center bestätigte, dass die Veranstaltung nicht stattfinde. Die Organisatoren wollen nun ins benachbarte Norderstedt (Kreis Segeberg) ausweichen. Im Internet laden sie zu einem Treffen mit Cavusoglu im Saal einer örtlichen Tanzschule ein. Nach Informationen von NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin müssen die Behörden den Veranstaltungsort noch prüfen.

Cavusoglu kann nicht in Wilhelmsburg auftreten Hamburg Journal - 06.03.2017 19:30 Uhr Keine politischen Gründe, sondern bauliche Mängel sind die Ursache dafür, dass der Auftritt des türkischen Außenministers in Wilhelmsburg vorerst abgesagt wurde.







250 Teilnehmer hatten sich angekündigt

Zuvor hatte Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) noch erklärt, dass Cavusoglu seinen Wahlkampfauftritt trotz massiver Proteste und Verbotsforderungen wie geplant in Hamburg abhalten könne. Eine Untersagung sei nur aus versammlungsrechtlichen Gründen oder aus Gründen der Gefahrenabwehr möglich. Die Behörden wurden laut Hamburger Polizei und Bundesregierung am Freitag über die Besuchspläne informiert. Auf der Facebook-Seite des Hamburg-Ablegers der türkischen Regierungspartei AKP wurde für die Veranstaltung geworben. Cavusoglu will bei seinem Besuch Wahlkampf für das Referendum machen, mit dem der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan seine Präsidialmacht ausbauen will.

Brandschutzgründe: Cavusoglu-Auftritt untersagt NDR Info - 06.03.2017 18:20 Uhr Autor/in: Schubert, Markus Hamburg hat jetzt doch den Auftritt des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu aus Brandschutzgründen abgesagt. Das bestätigte Innensenator Andy Grote (SPD).







CDU: "Türkischer Wahlkampf hat hier nichts verloren"

CDU, FDP, AfD und Linke hatten zuvor ein Verbot der Veranstaltung gefordert. "Türkischer Wahlkampf hat in Deutschland und Hamburg nichts verloren", sagte CDU-Fraktionschef André Trepoll. Es könne nicht sein, dass Hamburg stillschweigend helfe, den Boden für ein autokratisches System in der Türkei zu bereiten, sagte die FDP-Fraktionsvorsitzende Katja Suding. Ähnlich äußerte sich AfD-Fraktionschef Bernd Baumann.

Autokorso fällt aus

Unbekannte schmierten in der Nacht zu Montag mehrfach das Wort "Hayir" ("Nein") an die Wände des Plaza Event Centers. Mehrere Organisationen hatten Protestaktionen gegen den Auftritt Cavusoglus angekündigt. Mit einem Autokorso von St. Pauli nach Wilhelmsburg sollte der Forderung nach einer Freilassung des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel Nachdruck verliehen werden. Doch die als begleitende Protestaktion geplante Fahrt sei abgesagt, sagte Organisator Felix Dachsel vom "Freundeskreis #FreeDeniz" am Montagabend.

Treffen mit Gabriel geplant

Der türkische Außenminister will sich in den kommenden Tagen auch mit seinem deutschen Amtskollegen Sigmar Gabriel (SPD) treffen, um den Streit zwischen Berlin und Ankara um die Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland zu entschärfen. Cavusoglu hatte der Bundesregierung vorgeworfen, durch Absagen von Terminen das von Staatschef Erdogan angestrebte Präsidialsystem verhindern zu wollen.

