Tief "Xavier" macht den Herbst herb

Sturm, Regen und deutlich sinkende Temperaturen - es wird ungemütlich herbstlich in den kommenden Tagen. Schuld ist Tief "Xavier", das vor allem im Norden auch Unwetterpotenzial besitzt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch vorhersagte. "Xavier" wird demnach am Donnerstagvormittag den Nordwesten Deutschlands erreichen und bis zum späten Nachmittag über das norddeutsche Tiefland nach Polen abziehen.

Starke Regenfälle erwartet

Schon im Vorfeld des Sturmtiefs breitete sich in der Nacht zum Donnerstag über der Nordhälfte kräftiger Regen aus, der ab dem Mittag von Westen her nachlässt und schließlich in Schauer und einzelne Gewitter übergeht. Besonders lang anhaltend und ergiebig fällt der Regen laut DWD in einem Streifen von der Nordsee über Schleswig-Holstein bis nach Mecklenburg-Vorpommern aus. Dort treten verbreitet 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter auf - lokal können es sogar noch mehr sein.

Sturmböen: DWD warnt vor Schäden im Straßen- und Bahnverkehr

Noch markanter fällt laut Wetterdienst die Windentwicklung aus. In einem breiten Streifen von Niedersachsen und dem nördlichen Nordrhein-Westfalen bis nach Brandenburg und Sachsen werden für Donnerstag schwere Sturmböen erwartet. Auch sonst muss verbreitet mit stürmischen Böen gerechnet werden. Bei Gewittern sind orkanartige Böen möglich. Weil viele Bäume noch Laub tragen, warnt der DWD vor regionalen Sturmschäden mit Folgen für den Straßen- und Bahnverkehr.

Polare Kaltluft im Anmarsch

Nach dem Abzug von "Xavier" gelangt Deutschland unter den Einfluss polarer Kaltluft. Der Rest der Woche gestaltet sich entsprechend wechselhaft und kühl. Der Wind spielt dann laut DWD aber keine große Rolle mehr. Schwere Zeiten also für Sonne- und Wärmeliebhaber - ein goldener Oktober ist weiterhin nicht in Sicht.

