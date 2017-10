Stand: 31.10.2017 09:05 Uhr

Terrorverdächtiger in Schwerin festgenommen

In Schwerin läuft derzeit ein Anti-Terror-Einsatz. Im Stadtteil Neu Zippendorf hat ein Spezialeinsatzkommando der Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes am frühen Morgen drei Wohnungen durchsucht, wie NDR 1 Radio MV berichtet. Dabei wurde ein Verdächtiger festgenommen. Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt wegen einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Laut Polizei besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Auch in Hamburg habe es Durchsuchungen gegeben.

Terrorverdächtiger in Schwerin festgenommen







Bundesanwaltschaft: "Islamistisch motivierten Anschlag vorbereitet"

Die Generalbundesanwaltschaft teilte mit, dass ein 19-Jähriger Syrer festgenommen worden sei. Zudem würden die Wohnungen des Beschuldigten sowie weiterer bislang nicht tatverdächtiger Personen durchsucht. Nach den bisherigen Ermittlungen sei der Beschuldigte Yamen A. dringend verdächtig, "einen islamistisch motivierten Anschlag mit hochexplosivem Sprengstoff in Deutschland geplant und bereits konkret vorbereitet zu haben". Anhaltspunkte für eine Mitgliedschaft des Beschuldigten in einer terroristischen Vereinigung bestünden jedoch nicht.

Offenbar bereits Bauteile für Sprengsatz beschafft

Die Bundesanwaltschaft erklärte, Yamen A. habe nach den bisherigen Erkenntnissen "spätestens im Juli 2017" den Entschluss gefasst, in Deutschland einen Sprengsatz zu zünden, "um eine möglichst große Anzahl von Personen zu töten und zu verletzen". Er habe sich dann Bauteile und Chemikalien zur Herstellung eines Sprengsatzes beschafft. "Ob der Beschuldigte bereits ein konkretes Ziel für seinen Sprengstoffanschlag ins Auge gefasst hatte, ist derzeit noch unklar", erklärte die Behörde.

Um 14 Uhr will die Pressestelle der Generalbundesanwaltschaft über den aktuellen Stand der Ermittlungen informieren.

Festnahme von Terrorverdächtigem in Schwerin NDR Info - Aktuell - 31.10.2017 09:00 Uhr Autor/in: Schmidt, Holger Spezialkräfte der Bundespolizei haben in Schwerin einen 19-jährigen Syrer festgenommen. Er soll einen Terroranschlag vorbereitet haben. Informationen von Holger Schmidt







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 31.10.2017 | 08:00 Uhr