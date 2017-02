Stand: 23.02.2017 10:52 Uhr

Sturmtief mit Orkanböen zieht über den Norden

Ein kräftiges Sturmtief formiert sich derzeit über den Britischen Inseln, die ersten Ausläufer erreichen gegen Mittag Norddeutschland. Wie Frank Böttcher vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation in Hamburg im Gespräch mit NDR.de sagte, werden die ostfriesische Küste und der Harz besonders betroffen sein. Das Hauptwindfeld zieht am Abend aus südwestlicher Richtung über Niedersachsen hinweg. In den Hochlagen des Harzes werden dann Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von 150, auf dem Brocken sogar von 180 Kilometern pro Stunde erwartet. "Das ist das Stärkste, was ein Orkan erreichen kann", sagte Böttcher.

Bereits am Mittwoch hatte es auf dem Brocken Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde gegeben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab bereits mehrere Unwetterwarnungen heraus. Donnerstag früh wurde dort nach Angaben der Wetterwarte eine Windgeschwindigkeit von knapp 100 Stundenkilometern gemessen.

Böen von Windstärke 8 in ganz Norddeutschland möglich

Heute wird es dann nicht nur auf dem Brocken, sondern auch im Flachland und insbesondere an der Küste Ostfrieslands stürmisch. Für den frühen Abend rechnet Böttcher in ganz Norddeutschland mit Böen, die mindestens mit Stärke 8 (70 km/h) wehen. In der zweiten Nachthälfte wird noch ein zweites Windfeld den Nordwesten Niedersachsens erreichen.

Für Freitagvormittag prognostiziert das IWK weit verbreiteten Schneefall und eine weitere stürmische Phase an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns. "Danach ist Wetterberuhigung angesagt", sagte Böttcher.

Starkes Tauwetter im Harz

Im Harz könnten nicht nur die Orkanböen zum Problem werden. Der DWD sagt bis Freitag starkes Tauwetter voraus. Die wegen milder Temperaturen schrumpfende Schneedecke in den Höhenlagen misst derzeit noch bis zum 60 Zentimeter, auf dem Brocken fielen in der Nacht zu Donnerstag zudem rund zehn Zentimeter Neuschnee. Ein weiterer Faktor: Der DWD erwartet zwischen 60 und 90 Liter Dauerregen pro Quadratmeter. Somit besteht Überschwemmungsgefahr. Der Zulauf in die sechs Stauseen im Westharz betrug am Donnerstagmorgen mehr als 300.000 Kubikmeter pro Stunde. Bei einem durchschnittlichen Füllungsgrad von weniger als 50 Prozent gibt es aber noch reichlich Einstau-Kapazität.

