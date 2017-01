Stand: 13.01.2017 12:15 Uhr

Sturmtief "Egon": Das Chaos blieb aus

Nach Sturmtief "Dieter" ist in der Nacht zu Freitag Nachfolger "Egon" über Norddeutschland hinweg gezogen. Ergiebige Schneefälle führten vielerorts zu Schulausfällen, Störungen im Schienen- und Straßenverkehr sowie zu zahlreichen Unfällen. Insgesamt zog die Polizei am Vormittag aber eine glimpfliche Bilanz. Aktuell liegt vom Deutschen Wetterdienst (DWD) noch eine Unwetterwarnung für die Harzregion vor. Dort waren bis zu 20 Zentimeter Neuschnee gefallen. Außerdem kam es durch Sturmböen zu Schneeverwehungen.

Schulausfälle im Norden

In den Landkreisen Grafschaft Bentheim, Emsland, Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen fiel der Unterricht heute an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Dasselbe galt für die Städte Lüneburg und Uelzen. Die Lebenshilfe Nordhorn teilte mit, dass die Beförderung der Beschäftigten zu den Werkstätten und zum heilpädagogischen Kindergarten ausgesetzt werden musste.

Behinderungen im Bahnverkehr

Berufspendler mussten sich auf Behinderungen im Schienenverkehr einstellen. Eine Störung an der Oberleitung bei Eystrup (Kreis Nienburg/Weser) konnte relativ schnell behoben werden. Trotzdem kam es im Zugverkehr zwischen Hamburg, Hannover und Bremen zu Teilausfällen und Verspätungen - bei Uelzen war wegen Unwetterschäden nur ein Gleis befahrbar.

Stark betroffen waren die ICE-Linien 25 und 56. Aktuelle Infos zum Bahnverkehr in Ihrer Region finden Sie hier. Bereits gestern hatte die Deutsche Bahn angekündigt, die ICE-Höchstgeschwindigkeit witterungsbedingt auf 200 km/h zu begrenzen, was zu Fahrzeitverlängerungen führte. Auch die Metronom-Verbindungen von und nach Hamburg waren von der Wetterlage beeinflusst.

Glatte Fahrbahnen sorgten rund ums niedersächsische Lingen für erhebliche Verkehrsprobleme. Auf der A 30 Richtung Niederlande stellten sich fünf Lkw quer, die Autobahn war für die Bergungsarbeiten gesperrt. Auf den Kreis- und Landstraßen gab es zahlreiche Blechschäden, viele Autos rutschten in Gräben. Auch die A 14 in Mecklenburg-Vorpommern musste voll gesperrt werden. Dort hatte es zwischen Jesendorf und Schwerin-Nord einen Unfall gegeben. Ein Lkw stand quer auf der Fahrbahn. Die Polizei rief alle Autofahrer auf, die A 14 weiträumig zu umfahren.

Große Probleme mit glatten Straßen gab es auch im südlichen Schleswig-Holstein. Allein in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg krachte es innerhalb kurzer Zeit 24 Mal. Auf der A 7 nahe Handewitt starb in der Nacht ein Autofahrer nach einem Unfall. In der Nähe von Rabel (beide Kreis Schleswig-Flensburg) wurden zwei Menschen bei einem Glätteunfall schwer verletzt.

A 7 Richtung Süden zeitweise gesperrt

In Hamburg sorgte der Schneefall für nasse, schmierige Straßen. Wie NDR 90,3 berichtete, war besonders der Stadtteil Bergedorf betroffen. Die A 7 war am Morgen bei Marmstorf in Richtung Süden zeitweise gesperrt. Dort hatten sich auf glatter Straße zwei Lastwagen quergestellt, wie ein Sprecher der Verkehrsleitstelle sagte. Die Stadtreinigung war nach eigenen Angaben mit 100 Streufahrzeugen und mehr als 900 Mitarbeitern unterwegs, um Straßen, Rad- und Gehwege freizuhalten.

NDR.de informiert detailliert zur aktuellen Lage in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Wo der Verkehr sich staut, können Sie den Verkehrsmeldungen Ihrer Region entnehmen.

Nasskaltes und windiges Schmuddelwetter

Das nasskalte und windige Schmuddelwetter soll bis zum Wochenende anhalten. "Wir kommen in eine winterliche Phase. Zug um Zug kommt kältere Luft herein", sagte Meteorologe Rüdiger Hartig. Erst in der neuen Woche nähert sich wieder ein Hochdruckgebiet.

