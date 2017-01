Stand: 11.01.2017 12:56 Uhr

Sturmflutwarnung für Nordseeküste

Es wird wieder stürmisch und winterlich im Norden. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt für die deutsche Nordseeküste vor der Gefahr einer Sturmflut. Auch an Elbe und Weser drohen Hochwasser. Den Gästen und Schaulustigen der Elbphilharmonie-Eröffnung steht ein ungemütlicher Abend bevor. Für die Nordhälfte Niedersachsens, ganz Schleswig-Holstein und Hamburg sowie die Küstenregionen Mecklenburg-Vorpommerns gilt zudem eine amtliche Warnung vor Sturmböen des Deutschen Wetterdienstes.

Das Tief "Dieter" braust von Island aus auf uns zu und bringt Niederschläge und eine steife Brise nach Norddeutschland. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Regen, Graupel und Schnee. "Der Wind nimmt zu und macht das nasskalte Wetter wirklich unangenehm", sagte Rüdiger Hartig, Meteorologe beim Seewetteramt, auf Anfrage von NDR.de. An der Nordseeküste würden Sturmböen der Stärke 10 erwartet, das entspricht einer Windgeschwindigkeit von 89 bis 102 Stundenkilometern. "Das wird ein echt schwerer Sturm", glaubt Hartig.

Sturm-Stärken: Von Windstille bis zum Orkan

























Ab Mitternacht am schlimmsten

An der Nordsee wird die Sturmflut für Mitternacht erwartet, an Elbe und Weser morgen früh gegen 4 Uhr. Dann sollen die Pegelstände 1,50 bis 2 Meter über dem mittleren Wasserstand liegen. "Es wird wahrscheinlich nicht nur eine Sturmflut geben, sondern am Donnerstagnachmittag noch eine zweite", warnt Kent Heinemann vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation (IWK): "Der Fischmarkt wird wohl wieder unter Wasser stehen, die Fährverbindungen in Nord- und Ostfriesland werden eingestellt werden müssen." Der Wind wird in Stärke 4 bis 5, in Böen 7 bis 8 erwartet.

Schmuddelwetter bei Elphi-Eröffnung

Die Ehrengäste bei der Eröffnung der Elbphilharmonie, unter ihnen Bundespräsident Joachim Gauck und Kanzlerin Angela Merkel, müssen sich auf Hamburger Schmuddelwetter einstellen. "Die müssen mit Graupel und sogar Schnee rechnen. Das wird unangenehm für die Gäste. Durch die exponierte Lage der Elbphilharmonie wird der Wind dort besonders stark zu spüren sein. Gut möglich, dass das Besucherdeck deshalb geschlossen bleibt", meint Heinemann.

Schlimmste Sturmflut seit zehn Jahren

Bereits in der vergangenen Woche war Sturmtief "Axel" über die Ostseeküste gefegt und hatte für die schlimmste Sturmflut seit zehn Jahren gesorgt. An den Ostseeküsten Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns entstanden Schäden in Millionenhöhe. Die Schutzanlagen hielten aber stand und Menschen wurden nicht verletzt. Die Pegelstände lagen vielerorts zwischen 1,50 und 1,70 Meter höher als üblich. Experten hatten 1,20 bis 1,50 Meter vorhergesagt.

Sturm-Hochwasser an der Ostseeküste



















































Dieses Thema im Programm: NDR Info | 11.01.2017 | 11:05 Uhr