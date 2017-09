Stand: 14.09.2017 08:30 Uhr

Sturm zieht ab, Bahnverkehr bleibt gestört

Das Sturmtief "Sebastian" ist über den Norden mittlerweile hinweggezogen, bringt aber den morgendlichen Berufsverkehr noch gehörig durcheinander. Pendler müssen auf einigen Strecken weiterhin auf andere Verkehrsmittel zurückgreifen. Die Strecken Hamburg-Flensburg (RE7), Kiel-Husum (RE74), Kiel-Rendsburg (RB75) und Lübeck-Puttgarden (RB85) bleiben gesperrt. Die Bahn sowie der private Anbieter Metronom rechnen auch heute wieder mit Verspätungen bei vielen anderen Verbindungen.

Da etwa in der Nähe von Delmenhorst nicht alle Gleise befahrbar seien, komme es auf den Strecken Bremen-Oldenburg und Bremen-Norddeich zu Verspätungen für den Fernverkehr, sagte ein Bahnsprecher. Auch Verbindungen von und nach Rostock waren von den Sturmfolgen betroffen. Laut Metronom ist zwischen Hamburg und Stade sowie zwischen Stade und Cuxhaven kein Zugverkehr möglich. Die Strecke von Hamburg nach Bremen sei zwar wieder freigegeben, es müsse aber mit Verspätungen gerechnet werden.

Sturm legt in Niedersachsen Bahnverkehr lahm Hallo Niedersachsen - 13.09.2017 19:30 Uhr Das Sturmtief "Sebastian" hat den Bahnverkehr eingeschränkt. Auch für den Flugverkehr war der starke Wind eine Herausforderung. Besonders heftig ging es an der Küste zu.







3,86 bei 7 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Sebastian" richtet erhebliche Schäden an

Video 02:16 Herbststurm: Zwei tödliche Unfälle in Hamburg Hamburg Journal Das Sturmtief "Sebastian" hat in Hamburg Todesopfer gefordert. Ein Mann wurde von einem Metallgerüst getroffen, ein anderer stürzte in die Elbe. Video (02:16 min)

Das erste Sturmtief des Herbstes hat den ganzen Norden am Mittwoch kräftig durcheinandergewirbelt und erhebliche Schäden angerichtet. In der Hamburger Innenstadt wurde ein Mann von herabstürzenden Gerüstteilen getroffen. Der 38-Jährige erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Fast den ganzen Tag lang galt eine Unwetterwarnung vom Deutschen Wetterdienst, die erst am späten Abend aufgehoben wurde. Böen etwa an der Nordsee kamen auf bis zu 140 Kilometer pro Stunde - das ist Orkanstärke. Wegen des Sturms waren die Einsatzkräfte in Norddeutschland vielerorts im Dauereinsatz - vor allem, um umgestürzte Bäume zu beseitigen. Züge und Fähren fielen aus und auch der Verkehr auf den Autobahnen wurde behindert.

Die Bahn setzte nach eigenen Angaben Hunderte Mitarbeiter ein, um die Sturmschäden zu beseitigen. So mussten Bäume von den Gleisen geräumt und beschädigte Oberleitungen repariert werden. Für gestrandete Passagiere standen in den Bahnhöfen von Bremen, Hamburg und Hannover Hotelzüge bereit.

Sturmflut setzt Fischmarkt unter Wasser

Eine Sturmflut setzte am späten Mittwochabend den Fischmarkt im Hamburger Stadtteil St. Pauli unter Wasser - an einigen Stellen etwa knietief, wie Passanten berichteten. Es sei die erste Sturmflut in diesem Herbst, hatte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg zuvor mitgeteilt. Der Wind aus Westsüdwest mit einer Stärke von durchschnittlich 9, in Böen 10 Beaufort drücke das Wasser der Nordsee an der ostfriesischen Küste vorbei auf die nordfriesische Küste.

Fährverkehr nach Helgoland eingestellt

Neben dem Betriebsablauf der Bahn wirbelte der Sturm auch die Fahrpläne der Fähren durcheinander. Die Schiffe zwischen dem Festland und den Inseln und Halligen im Wattenmeer fuhren zum Teil nicht. Auch die Hochseeinsel Helgoland war per Schiff nicht erreichbar. Die Fähren von Büsum, Cuxhaven und Bremerhaven verkehrten wegen des Wetters nicht. Auch der Hochgeschwindigkeits-Katamaran "Halunder Jet" stellte die Verbindung von Hamburg nach Helgoland ein.

Einsatzkräfte im Dauereinsatz

Videos 03:15 Erster großer Herbststurm in SH Schleswig-Holstein Magazin Ein Sturmtief zieht über den Norden und bringt vieles durcheinander - vor allem an der Westküste. Die Feuerwehr rückt im Minutentakt aus und in Dagebüll gibt es Sorgen um den Deich. Video (03:15 min)

Die Feuerwehr Hamburg wurde zeitweise im Minutentakt alarmiert. Insgesamt zählten die Helfer 380 unwetterbedingte Einsätze. Am späten Abend habe sich die Lage beruhigt. Auch in Schleswig-Holstein waren die Einsatzkräfte im Dauereinsatz. In Wyk auf Föhr wurde eine 70-Jährige von einem umstürzenden Baum begraben und schwer verletzt. Die vier Regionalleitstellen im nördlichsten Bundesland meldeten am Donnerstag mehr als 1.300 Einsätze als Bilanz des Sturmtages.

"Sebastian" brachte den ersten Herbststurm auch nach Niedersachsen. Vor allem der Norden des Landes war betroffen. Viele Schäden gab es durch umstürzende Bäume, herabfallende Äste oder umherfliegende Gegenstände. Allein in Ostfriesland musste die Feuerwehr zu mehr als 400 sturmbedingten Einsätzen ausrücken.

Kein Fährverkehr zwischen Rostock und Gedser

Weitere Informationen Prognose: Wie wird das Wetter? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Am Nachmittag erreichte das Sturmtief auch Mecklenburg-Vorpommern. Besonders im Westen des Landes wurden einige Bäume umgerissen. Betroffen waren nach Polizeiangaben unter anderem die Bundesstraße 5 bei Pritzier und eine Straße nahe Parchim. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Die Fährreederei Scandlines sagte ihre Fahrten zwischen Rostock und Gedser bis Donnerstag früh ab. Auch auf Rügen blieben einige Anbieter von Schiffs-Ausflugstouren und Fähren in den Häfen, so etwa zwischen Lauterbach und Baabe sowie Breege und Hiddensee.

Sturmtief "Sebastian" fegt über den Norden

































Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 13.09.2017 | 23:00 Uhr