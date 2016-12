Stand: 27.12.2016 08:26 Uhr

Sturm im Norden richtet viele Schäden an

Der Sturm über Norddeutschland hat viele Schäden angerichtet. Vor allem in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gab es Hunderte Feuerwehreinsätze. Viele Bäume oder Gerüstteile stürzten um. In Westensee bei Kiel wurde eine 34-Jährige in ihrem Auto von einem Baum erschlagen. Ihr 24 Jahre alter Beifahrer wurde lebensgefährlich verletzt. In der Nähe von Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern kam es auf der Autobahn 14 zu einer Massenkarambolage bei einem Hagelschauer. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Insgesamt fünf Autos waren in den Unfall verwickelt, vier mussten anschließend abgeschleppt werden.

Blitzeis und umgestürzte Bäume

Auch auf der Autobahn 7 bildete sich am Montag durch Hagelschauer kurzzeitig Blitzeis. Die Polizei in Schleswig-Holstein meldete bereits am Montagmittag erste Einsätze wegen umgestürzter Bäume und vom Wind beschädigter Gerüste, Buden und Bauzäune. Bis Dienstag früh zählten Polizei und Feuerwehr 340 Sturmeinsätze. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wurde es rutschig. Auf der A 20 wurden vier Fahrzeuge durch die auftretende Glätte in Unfälle verwickelt. Nach Angaben der Polizei war nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache. Zudem blockierten vielerorts umgestürzte Bäume und herabgefallende Äste die Straßen. Auf der Autobahn 19 und im Landkreis Nordwestmecklenburg kam es dadurch zu Verkehrsbehinderungen, wie NDR Radio MV meldete.

Sturmflut in Hamburg

In Hamburg verzeichnete die Feuerwehr bis zum Morgen mehr als 80 Einsätze durch überflutete Hafengebiete, umgestürzte Bäume und umherfliegende Gerüstteile. Verletzte gab es nach Polizeiangaben jedoch nicht. Eine Sturmflut setzte Hafenbereiche an der Elbe unter Wasser. Dem Lagezentrum der Polizei zufolge lag der Scheitelpunkt des Hochwassers in der Nacht zum Dienstag 2,73 Meter höher als das mittlere Hochwasser. Straßen im Hafengebiet und unter anderem auch der Fischmarkt wurden dadurch überflutet. Im Stadtteil Langenhorn drohte ein Baugerüst umzustürzen und andere Häuser zu beschädigen. An den Hamburger Messehallen stürzten wegen des starken Windes etwa 40 Zentimeter große Betonteile von Stützpfeilern des Messegebäudes auf den Gehweg.

Landkreis Stade: S-Bahn kollidiert mit Baum

In Niedersachsen kollidierte im Landkreis Stade zwischen Buxtehude und Neu Wulmstorf am Abend eine S-Bahn mit enem umgestürzten Baum. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war die Baumkrone wegen einer Sturmböe in die Oberleitung gestürzt. Die Frontscheibe der S-Bahn wurde durch den Zusammenstoß zerstört. 25 Fahrgäste wurden per Bus weiter transportiert. Verletzte gab es nicht.

Orkanböen bis Stärke 12

Laut dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) gab es durch das Sturmtief "Barbara" auch an der Nordseeküste Pegel von teilweise über zwei Metern. Dem Seewetterdienst zufolge kam es dort mancherorts - etwa auf der Insel Sylt - zu nächtlichen Windböen der Stärke 11, an der Ostseeküste vereinzelt sogar zu Böen der höchsten Stufe 12 mit bis zu 120 Stundenkilometern.

Mehrere Fähren und Sylt-Shuttle verkehren nicht mehr

Die Deutsche Bahn stellte aus Sicherheitsgründen den Betrieb des Sylt-Shuttles über den Hindenburgdamm ein. Die Reederei Scandlines verzichtet auf den Fährverkehr zwischen Rostock und Gedser. Auch die Reederei Hiddensee stellte am Montag den Fährverkehr ein. In Schleswig-Holstein fuhr die Fähre der Wyker Dampfschiffs-Reederei zwischen Schlüttsiel und den Halligen nicht mehr.

Weihnachten 2016: Regnerisch, grau, trüb und stürmisch

In diesem Jahr waren Fans von klirrend kaltem Weihnachtswetter mit Eis und Schnee leer ausgegangen: Das Wetter präsentierte sich an den Feiertagen regnerisch, grau, trüb und stürmisch. Heiligabend gestaltete sich vielerorts verregnet und windig, der erste Feiertag war kaum besser.

Grüne Weihnachten das sechste Mal in Folge

Grüne Weihnachten sind nach Angaben von Meteorologen in Norddeutschland der Regelfall. Die Wetterexperten erkennen in diesem Phänomen eine für den Norden jahreszeitlich typische Wetterlage, der sie sogar einen Namen gegeben haben: "Weihnachts-Tauwetter". Nur durchschnittlich alle zehn Jahre liegt in den Küstenregionen Schnee. Das letzte Mal sei dies 2010 der Fall gewesen.

