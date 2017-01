Stand: 12.01.2017 20:45 Uhr

Sturm bringt Schnee zum Wochenende

Die Kette der Sturmtiefs reißt nicht ab: Nach "Dieter" sorgt nun "Egon" für Regen und Schneematsch. Der Deutsche Wetterdienst gab für weite Teile Niedersachsens - mit Ausnahme der Küsten- und Elbregion - eine Unwetterwarnung vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen heraus. Dort sind Neuschneemengen mit bis zu 20 Zentimetern möglich. Berufspendler müssen sich am Freitagmorgen auf massive Behinderungen im Schienen- und Bahnverkehr einstellen.

Winterwetter: Erst Sturmflut, dann Schnee Hamburg Journal - 12.01.2017 19:30 Uhr Nach dem Sturmtief zieht eine dicke Schneefront von Großbritannien aus Richtung Hamburg. Bis zu acht Zentimeter Schnee werden am Wochenende erwartet.







Nasskaltes und windiges Schmuddelwetter

"Da kann es schon dramatischer werden, wenn so viel herunter kommt", sagte Meteorologe Rüdiger Hartig vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg. Nach ersten Niederschlägen am Abend sollen die Regenschauer am Freitag immer mehr in Schnee übergehen. "Wir kommen dann in eine winterliche Phase, Zug um Zug kommt kältere Luft herein", sagte Hartig. Dabei sei mit glatten Straßen zu rechnen, im Harz können orkanartige Böen Schneeverwehungen bringen. In Staulagen der Mittelgebirge sei gar bis zu 30 Zentimeter Neuschnee möglich, heißt es in der Unwetterwarnung, die bis Freitagmittag gilt. Zudem müsse mit Schneeverwehungen gerechnet werden. Das nasskalte und windige Schmuddelwetter soll bis zum Wochenende anhalten, erst in der neuen Woche nähert sich wieder ein Hochdruckgebiet.

Hamburger Fischmarkt zwei Mal unter Wasser

Der Hamburger Fischmarkt stand binnen eines Tages zwei Mal unter Wasser. Heute Nachmittag hob eine Sturmflut den Pegel auf 1,80 Meter über dem mittleren Hochwasser, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mitteilte. Am frühen Morgen war das Wasser am Fischmarkt auf 2,12 Meter über dem mittleren Hochwasser gestiegen. "Das ist für uns aber Routine", sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Fischmarkt läuft bei 1,50 Meter planmäßig über.

Schulbus-Unfall in Schleswig-Holstein

An der Nordseeküste Schleswig-Holsteins verzeichnete Husum mit 1,82 Meter den höchsten Wasserstand, wie eine Sprecherin des BSH sagte. Die Leitstellen meldeten aber keine Überschwemmungen. Zahlreiche Glätteunfälle ereigneten sich rund um Lübeck, wie die Polizei mitteilte. Sechs Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Die A1 und die A20 waren zeitweise gesperrt. Bei Nusse im Kreis Herzogtum Lauenburg rutschte ein mit zehn Schulkindern besetzter Bus in den Graben. Verletzt wurde niemand.

Einschränkungen im Fährverkehr

In Niedersachsen blieb Sturmtief "Dieter" ohne größere Folgen. In Cuxhaven erreichte der Pegel einen Wasserstand von zwei Metern über dem mittleren Tidehochwasser. In Bremen wurden nur die Osterdeichwiesen am Weserstadion überflutet. Etliche Sperrwerke mussten nach Angaben des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz geschlossen werden. Noch bis Sonntag wird mit erhöhten Wasserständen gerechnet. Einschränkungen gab es teilweise im Fährverkehr zu den Inseln, so fiel die Überfahrt von Cuxhaven nach Helgoland aus.

Sturmflutwarnung wurde aufgehoben

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hatte zuvor für die ostfriesische Küste und das Wesergebiet vor der Gefahr einer Sturmflut gewarnt. Die Warnung wurde am Nachmittag aufgehoben.



Viele Glätteunfälle in Mecklenburg

In Mecklenburg-Vorpommern führte starker Schneefall zu etlichen Unfällen. Besonders oft krachte es im westlichen Mecklenburg. Bei Glätteunfällen wurden drei Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. Von Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen hatte die Polizei landesweit rund 80 glättebedingte Unfälle mit mindestens sechs Verletzten aufgenommen. Im Tagesverlauf beruhigte sich die Situation im Land - zumindest vorübergehend.

Schnee bleibt einige Tage liegen

Videos 00:44 min Harz-Touristen trotzen den Schneeverwehungen Ob Spaziergang zu zweit oder Rodeln mit den Kindern - Touristen genießen trotz der starken Schneeverwehungen im Oberharz (Landkreis Goslar) das Winterwetter. Video (00:44 min)

Denn in der kommenden Nacht rechnen Meteorologen mit weiteren Schneefällen, die fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee bringen werden. Auch am Freitag würden weitere Schneefälle erwartet, so dass zehn bis 15 Zentimeter durchaus möglich seien, sagte Uwe Ulbrich vom Wetterstudio Meteomedia auf der Insel Hiddensee. Die Chancen, dass der Schnee zumindest für einige Tage liegen bleibe, sei groß. Da das Tief aber südlich von Mecklenburg-Vorpommern nach Polen ziehe, sei an der Küste nicht mit extremen Winden zu rechnen. Eine erneute Sturmflut befürchten die Meteorologen an der deutschen Ostseeküste nicht. Erhöhte Wasserstände gelten ab 75 Zentimeter über Normal. Erwartet werden etwa 40 Zentimeter mehr. Das dürfte den von der letzten Sturmflut getroffenen Küsten nicht gefährlich werden.

