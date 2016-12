Stand: 22.12.2016 14:14 Uhr

Weihnachtswetter: O du stürmische!

Schlechte Nachrichten für leidenschaftliche Schneemann-Bauer und Schlitten-Fahrer: Für Schnee wird es im Norden laut Meteorologen in den kommenden Tagen zu warm. "Nur im im Harz darf auf Schneeflocken gehofft werden", sagt Kent Heinemann vom Hamburger Institut für Wetter und Klimakommunikation.

Schmuddel-Wetter an Heiligabend

Heiligabend wird demnach ein Niederschlagsgebiet von Nordwest nach Südost über den Norden ziehen - bei Temperaturen von fünf bis sieben Grad. Milde Meeresluft sorgt im ganzen Norden für Regen. "Draußen sollte man eigentlich immer einen Regenschirm dabei haben", sagt Heinemann. Am Nachmittag könnte es allerdings südlich der Ems und in Teilen Südniedersachsens kurz auflockern. "Dort zeigt sich wahrscheinlich sogar die Sonne für einen kurzen Moment." Vor allem im Nordosten werde es windig mit stürmischen Böen - an der Küste seien am Abend auch Sturmböen möglich.

Sturm auch am ersten Weihnachtstag

Noch stürmischer geht es dann am ersten Weihnachtstag weiter: Im ganzen Norden weht der Wind bei Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometer pro Stunde. An der Nordseeküste und in den Hochlagen muss sogar mit Orkanböen gerechnet werden. Das Ganze bei eher warmen Temperaturen: "Im Nordwesten wird es Höchstwerte von bis zu 12 Grad geben - an eine weiße Weihnacht ist da wirklich nicht zu denken." Eine positive Seite gewinnt der Meteorologe seiner Prognose dennoch ab: Mit Glatteis muss an den Festtagen nicht gerechnet werden.

Am zweiten Weihnachtstag wird's kühler

Auch am zweiten Weihnachtstag gibt es stürmisches Schmuddel-Wetter statt weihnachtlicher Schnee-Idylle: Bei Temperaturen zwischen fünf und acht Grad wird es etwas kühler. "Das wird sehr ungemütlich, weil auch da starker Wind wehen wird", sagt Heinemann.

Grüne Weihnachten das sechste Mal in Folge

Grüne Weihnachten seien in Norddeutschland der Regelfall. Die Wetterexperten erkennen in diesem Phänomen eine für den Norden jahreszeitlich typische Wetterlage, der sie sogar einen Namen gegeben haben: "Weihnachtstauwetter". Nur durchschnittlich alle zehn Jahre liege an in den Küstenregionen Schnee. Das letzte Mal sei dies 2010 der Fall gewesen.

