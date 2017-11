Stand: 17.11.2017 16:20 Uhr

Sternschnuppen, Sturm und Schnee

Das Wetter im November, viel kann man nicht von ihm erwarten. So viel sei schon mal verraten: Es wird ungemütlich am Wochenende! Aber es gibt dennoch Lichtblicke für den Norden.

Wünsche bereitlegen und Sternschnuppen zählen

In der Nacht zu Sonnabend kommen Romantiker voll auf ihre Kosten. Ein Sternschnuppenregen erreicht dann seinen Höhepunkt. Und die sind sogar sichtbar, weil der Himmel über Norddeutschland aufklart. Experten erwarten wie schon im Vorjahr 20 Sternschnuppen pro Stunde. Die sogenannten Leoniden sind in diesem Jahr besonders gut zu beobachten, weil kein Mondlicht stört, erklärt Sven Melchert, Vorsitzender der Vereinigung der Sternfreunde. Unter den Sternschnuppen seien auch besonders helle Exemplare zu erwarten. Frühaufsteher sind im Vorteil, denn in den Morgenstunden vor Sonnenaufgang ist die beste Zeit zum Beobachten.

Wer die Sternschnuppen verpasst, bekommt schon um den 12./13. Dezember die nächste Möglichkeit. Dann soll es noch mehr Sternschnuppen geben als jetzt.

Schnee? Schnee!

Nach einer milden Woche und der Sternschnuppennacht soll das Wetter am Wochenende im Norden eher durchwachsen werden. Von Norwegen zieht ein Sturmtief heran, das in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern für ein Wechselspiel aus etwas Sonne, dichten Wolken und Schauern sorge, prophezeit ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Im Oberharz und auf dem Brocken wird es am Wochenende mit Schneeschauern schon richtig winterlich, in höheren Lagen soll er sogar liegen bleiben. Spätestens jetzt sollten Winterreifen montiert sein. An der Nord- und Ostsee könnte es Gewitter geben. Hinzu kommen schwere Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern. Es werden maximal 7 Grad erreicht auf den Ostfriesischen Inseln 9 Grad.

In Hamburg, im Alten Land sowie im Wendland muss in der Nacht zu Montag mit Bodenfrost gerechnet werden. Aktuelle Informationen zum Wetter in Norddeutschland finden Sie jederzeit auf NDR.de.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 17.11.2017 | 16:00 Uhr