Steinmeier bekommt viel Lob aus dem Norden

Frank-Walter Steinmeier ist zum 12. Bundespräsidenten Deutschlands und damit zum Nachfolger von Joachim Gauck gewählt worden. Der frühere Außenminister und SPD-Politiker erhielt im ersten Wahlgang der Bundesversammlung am Sonntag 931 von 1.239 gültigen Stimmen, wie Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) mitteilte. Steinmeier, der Kandidat von CDU/CSU und SPD war, kam auf eine Zustimmung von gut 75 Prozent. 103 Mitglieder der Bundesversammlung enthielten sich. Der 61-Jährige nahm die Wahl direkt im Anschluss an die Verkündung des Ergebnisses an. Gauck hatte aus Altersgründen auf eine zweite Amtszeit verzichtet. Er ist noch bis zum 18. März im Amt.

Weil würdigt Steinmeier und dankt Gauck

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dankte Gauck für seine würdige Amtsführung, für viele mahnende oder ermutigende Worte und für seine hohe moralische Integrität. Er würdigte Steinmeier als besonnen Politiker: "Ich freue mich sehr über diese wirklich gute Wahl der Bundesversammlung." Viele Menschen überall im Land seien zu recht begeistert über den neuen Bundespräsidenten. "Sie mögen seine ruhige und besonnene Art, sein freundliches Wesen, seine Klugheit und seine große Menschlichkeit."

Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann sagte: "Eine respektable Wahl gerade in außenpolitisch turbulenten Zeiten. Steinmeier hat meinen Respekt, weil er in Deutschland, gerade aber auch auf internationaler Ebene ein verlässlicher und erfahrener Verhandlungspartner war."

Albig: "Er wird die Menschen zusammenbringen"

Auch Schleswig-Holsteins Regierungschef Torsten Albig (SPD) verteilte Vorschusslorbeeren: "Er wird ein Präsident sein, der alle Kraft aufbringen wird, den Riss - der nicht nur in unserem Land spürbar ist, sondern in ganz Europa - zu kitten und wieder zusammenzuführen." Er werde die Menschen zusammenzubringen und ihnen zeigen, dass "wir keine Angst haben müssen vor der Zukunft". Er sei ein guter Präsident zur rechten Zeit. SPD-Landeschef Ralf Stegner twitterte: "Guter Tag für Deutschland! Gut auch für SPD!"

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Brackmann aus Lauenburg sagte: "Ich glaube, dass es das Wichtigste ist im Moment, die europäische Einheit zu suchen. Und als ehemaliger Außenminister hat er dort einiges Gutes vorzuweisen." Er habe die Kontakte und könne ausgleichend wirken. "Das wird - wenn mich nicht alles täuscht - wichtiger denn je. Europa muss einig und stark sein, wenn es diesen Herausforderungen auch wirklich etwas entgegensetzen will."

Auch Hamburger Politiker erwartungsfroh

Andreas Dressel, Fraktionsvorsitzender der SPD in der Hamburgischen Bürgerschaft, nannte die Wahl einen Festtag für die Demokratie, die gegen Populismus verteidigt werden müsse. Der Hamburger SPD-Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende im Bezirk Mitte, Johannes Kahrs, verkündete per Twitter: "Ich bin stolz. Ein gewaltig guter Tag für unser Land." Auch Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) gratulierte auf diesem Weg: "Selbst und anderen Mut machen in diesen schwierigen Zeiten." Ihr Parteikollege Anjes Tjarks freut sich, dass Steinmeier auch den Klimawandel auf seiner Agenda hat. Denn wenn Fakten nicht mehr zählten, könne man auch keine anständige Politik machen.

Der Hamburger CDU-Fraktionschef Andre Trepoll erwartet von Steinmeier einen kämpferischen Einsatz für die Demokratie. "Mehr Europa wagen" sei angesichts der Weltlage genau das Richtige. Hamburgs FDP-Chefin Katja Suding wünscht dem neuen Staatsoberhaupt durchdringenden Erfolg, er müsse das Land zusammenhalten. Bernd Baumann (AfD) wünscht sich dagegen zukünftig eine Direktwahl des Bundespräsidenten durch das Volk. Sabine Boeddinghaus (Linke) freute sich über den Achtungserfolg des von den Linken nominierten Kandidaten. Armutsforscher Christoph Butterwegge erhielt 128 Stimmen. Das zeige wie wichtig das Thema soziale Spaltung sei.

Schwesig und Özoguz hoffen auf Zusammenhalt

SPD-Vizechefin und Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig teilte per Twitter mit: "Ein bewegender Moment! #FrankSteinmeier wird unser Land gut vertreten und zusammenhalten! #Mutmacher #MeinPräsident." Und auch die Hamburger SPD-Politikerin Aydan Özoguz, Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, nutze den Kurzmitteilungsdienst: "931 Stimmen und mit dem festen Vorsatz dieses Land, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten. Herzlichen Glückwunsch lieber Frank."

Norddeutsche Kirchen haben große Hoffnungen

Auch die beiden Oberhäupter der Kirchen in Norddeutschland setzen große Hoffnung in den neu gewählten Bundespräsidenten. Erzbischof Stefan Heße wünscht sich einen Präsidenten, der die Menschen im Blick hat, die wenig Gehör finden und kaum eine Lobby haben. Steinmeier solle ein "Lobbyist der Armen und Schwächen" sein. Auch Landesbischof Gerhard Ulrich von der evangelischen Nordkirche ist zuversichtlich für die künftige Arbeit des neuen ersten Mannes im Staat: "Er macht sich stark dafür, dass die Vielfalt der Kulturen auch in unserem Land keine Schwäche, sondern eine Stärke und ein Gewinn ist."

