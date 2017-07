Stand: 15.07.2017 12:51 Uhr

Staus Richtung Küste werden länger

Dieses Wochenende müssen Autofahrer in Norddeutschland gute Nerven mitbringen: Mit dem Beginn der Ferien für rund 2,5 Millionen Schüler in Nordrhein-Westfalen und der Halbzeit für die Niedersachsen wird es voll auf den Straßen. Gegen Mittag stockte es im Norden bereits auf insgesamt mehr als 100 Kilometern. Zudem gab es insgesamt etwa 90 Kilometer Stau.

Auf der A 7 Richtung Hamburg zwischen Berkhof und Bad Fallingbostel standen die Autos auf etwa 20 Kilometern still. Auf der A 1 Richtung Bremen zwischen Bramsche und Raststätte Dammer Berge Ost waren es zwölf Kilometer und auf der A 31 Richtung Leer zwischen Geeste und Meppen-Nord elf Kilometer Stau. Auf der A 7 Richtung Flensburg zwischen Hamburg-Bahrenfeld und Bad Bramstedt stockt und staut es sich immer wieder auf einer Gesamtlänge von 25 Kilometern. Besonders voll ist es auch auf der A 1 Osnabrück Richtung Bremen. Wegen Bauarbeiten stockte es auf 18 Kilometern auf der A 1 zwischen Kreuz Hamburg-Süd und Stapelfeld. Schon am Freitag hatten sich zahlreiche Staus gebildet.

Staugefahr an den Küsten

Insbesondere an der Nord- und Ostseeküste rechnet die Tourismusgesellschaft "Die Nordsee" in Schortens im Kreis Friesland mit viel Betrieb. Auf den Inseln liegt die Auslastung der Betten nach eigenen Angaben bei bis zu 98 Prozent. Dementsprechend wird es laut ADAC insbesondere auf den Fernstraßen zur und von der Küste eng. Hinzu kommen noch Urlauber aus Skandinavien und anderen Teilen Europas, die über Deutschland fahren oder ihren Urlaub hier verbringen wollen.

Hamburg: Behinderungen durch Triathlon und Schlagermove

Wie so oft besteht am Wochenende besonders am Elbtunnel Staugefahr. Die zahlreichen Baustellen rund um Hamburg und auf der Autobahn 7 in Richtung Flensburg verhindern die freie Fahrt zusätzlich. Keine gute Idee ist es, durch Hamburgs City zu fahren, um den Elbtunnel zu meiden. Denn dort wird es aufgrund wegen Schlagermove und Triathlon am Sonnabend zu zahlreichen Sperrungen und Behinderungen kommen.

Empfehlung: "Alternativrouten oder unter der Woche fahren"

Auch auf der A 7 von Hannover in Richtung Hamburg drohen Staus. Denn zwischen dem Dreieck Hamburg-Südwest und Moorburg sind wegen Bauarbeiten bis Ende September nur zwei Spuren frei. Dadurch ist mit erheblichen Behinderungen zu rechnen.

"Wer flexibel ist, sollte über ruhigere Alternativrouten oder auf einen Tag unter der Woche ausweichen", rät Katharina Lucà vom ADAC. Dienstag und Mittwoch seien erfahrungsgemäß weniger stark frequentierte Reisetage. Als Spitzenzeiten gelten aus Sicht des ADAC heute bis 18 Uhr und Sonntag von 14 bis 20 Uhr.

Durchatmen und nicht ärgern

Doch aufgrund des traditionellen Bettenwechsels an Sonnabenden in den Ferienorten können sich viele Reisende ihren Termin für die Fahrt nicht aussuchen. Da hilft nur Nerven bewahren und sich nicht über die Stunden hinterm Lenkrad ärgern. Zum Trost: Die Wetteraussichten für die Küste sind am Wochenende ohnehin eher trüb, da ist es im Auto wärmer und trocken.

