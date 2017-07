Stand: 25.07.2017 22:00 Uhr

Starkregen ohne Ende - Evakuierung in Hildesheim?

Die Feuerwehren in Niedersachsen kommen nicht zur Ruhe - vielerorts stellen sich die Einsatzkräfte auf eine lange Nacht ein. Schuld daran ist der tagelange Starkregen von Tief "Alfred", das sich nahezu nahtlos in den verregneten Juli einreiht und Tief "Zlatan" abgelöst hat. In Hildesheim gilt wegen der Regenfälle eine Hochwasser-Warnung für die Insel Kalenberger Graben. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Innerste in diesem Bereich über die Ufer tritt", teilte die Stadt auf ihrer Homepage mit. Wenn der Fluss über den bisherigen Höchststand von über sieben Metern steigen sollte, müsste das Viertel mit etwa 1.100 Einwohnern geräumt werden. Es wurde bereits eine Notunterkunft in der Sporthalle der Renataschule eingerichtet, hieß es von der Stadt weiter. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sorgten heftige Regenfälle bereits für einige Schäden.

Land unter: Dauerregen in Niedersachsen Hallo Niedersachsen - 25.07.2017 19:30 Uhr Kleine Bäche schwellen zu Flüssen an, Keller laufen voll, Straßen sind nicht mehr befahrbar und der Regen hört nicht auf: Die Feuerwehr in Niedersachsen ist im Dauereinsatz.







Unwetterwarnung bis Donnerstagfrüh

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bereits seit Dienstagabend für fast ganz Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern vor Starkregen. Für manche Landesteile wird gar vor "extremen Unwettern" mit "extrem ergiebigem Dauerregen" mit bis zu 150 Litern pro Quadratmeter gewarnt. Besonders betroffen ist die Region südlich von Hannover bis Göttingen. Am meisten Regen fiel bisher in Alfeld bei Hildesheim: Bis 115 Liter Regen pro Quadratmeter kamen hier bis zum Nachmittag herunter - im langjährigen Mittel sind es dort im Juli 68,5 Liter. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hat für die Innerste bei Heinde die zweithöchste Warnstufe ausgegeben. Diese gilt auch für die Oker bei Schladen (Landkreis Wolfenbüttel), für die Nette in Groß Rhüden sowie für die Leine in Herrenhausen und Poppenburg.

200 Feuerwehrleute in Alarmbereitschaft

Ein weiterer Schwerpunkt ist Bad Harzburg: Hier ist der Fluss Radau in der Nähe des Güterbahnhofs über die Ufer getreten. Ein Parkhaus wurde evakuiert, einige Keller sind nach NDR Informationen schon vollgelaufen. Neben Bad Harzburg steht auch in Hornburg im Landkreis Wolfenbüttel das Wasser besorgniserregend hoch. Der Spiegel des Flusses Ilse, einem Nebenfluss der Oker, steigt und steigt. In Hornburg fürchtet man, dass die Sandsäcke in einigen Stunden durchweicht sein könnten und das Wasser dann auch den Ortskern bedrohen könnte. Über 200 Feuerwehrleute sind deshalb derzeit in Alarmbereitschaft. In Westerode bei Duderstadt hat das Wasser aus der Kanalisation die Gullideckel hochgedrückt und Straßen geflutet.

Land unter in Eldagsen

Heftig getroffen hat es auch Eldagsen bei Springe (Region Hannover). Dort ist ein Bach über die Ufer getreten. "Da laufen reihenweise die Keller voll", sagte ein Feuerwehrsprecher. Außerdem ist die Landesstraße 422 zwischen Eldagsen und Coppenbrügge (Landkreis Hameln-Pyrmont) in beide Richtungen gesperrt, weil das Wasser die Fahrbahn flutete. Eine Landstraße in Holzminden musste auf einer Länge von 300 Metern wegen des Hochwassers gesperrt werden. Der VfL Osnabrück musste wegen der Niederschläge seine Achtelfinalpartie gegen den BSV Rehden im Niedersachsenpokal absagen. Der vierte Renntag bei der Galopprennwoche in Bad Harzburg wurde dazu von Donnerstag auf Freitag verschoben. Nach Angaben des Harzburger Rennvereins soll die Rennbahn trocknen - außerdem stünden Teile des Zuschauerbereichs unter Wasser.

Erdrutsche: "Gefahr für Leib und Leben"

Die Warnungen des DWD gelten in weiten Teilen bis mindestens Donnerstagmorgen. Die Lage könnte sich den Meteorologen zufolge in der Nacht zu Mittwoch verschärfen. Der Wetterdienst formuliert es in seiner aktuellen Warnung für den Harz so: "Es können zum Beispiel Erdrutsche auftreten." Vor einer solchen "Gefahr für Leib und Leben" wird in der Regel in bergigen Gebieten gewarnt, sagte ein Sprecher des DWD. "Schließen sie Türen und Fenster", heißt es in der Warnung weiter - um zu verhindern, dass Erdreich in die Gebäude dringt. Dort, wo es bergig ist, seien auch Sturzfluten denkbar, also Wassermassen, die sich erst aufstauen und sich dann ihren Weg bergab bahnen. Entspannung ist noch nicht in Sicht: Auch für Mittwoch ist Dauerregen in Niedersachsen angesagt.

Mecklenburg-Vorpommern: Überschwemmungen befürchtet

In Mecklenburg-Vorpommern kam es durch Regentief "Alfred" bereits zu mehreren Fällen von Aquaplaning. Auf der A 20 zwischen Altentreptow und Neubrandenburg wurden gegen Mittag eine Frau und ihre beiden Kinder leicht verletzt, als die Fahrerin auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen verlor. In Greifswald stürzte außerdem ein Baugerüst um, das wahrscheinlich von einer Windböe erfasst worden war.

Die Wetter-Experten rechnen mit weiteren Regenfällen: In der Nacht wird vielerorts weiterhin lang anhaltender Regen erwartet. Der DWD warnt deshalb: Infolge des Dauerregens sind auch in Mecklenburg-Vorpommern Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich.

