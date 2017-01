Stand: 07.01.2017 14:54 Uhr

Spiegelglatte Straßen setzen dem Norden zu

Spiegelglatte Straßen behindern den Verkehr im Norden massiv. Entsprechend hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) seine Unwetterwarnung bis 18 Uhr verlängert. In Hamburg, dem nordwestlichen Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen besteht die Gefahr von gefrierendem Regen mit Glatteis. Lediglich im Norden Schleswig-Holsteins entspanne sich die Lage durch wärmere Temperaturen, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Er warnte vor Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr und vor Autofahrten.

Auf den Straßen haben sich angesichts der Wetterverhältnisse zahlreiche Unfälle ereignet. Besonders schwer traf es den Fahrer eines Fleischlasters auf der A 7 in Höhe Harrislee, dessen Fahrzeug auf der glatten Fahrbahn umkippte. Der Mann wurde schwer verletzt. Die Strecke Richtung Hamburg war für mehrere Stunden gesperrt. Vor allem auf dem nördlichen Teil der A 7 kam es zu mehreren weiteren Unfällen. Zunächst blieb es meist bei Blechschäden. Auch in Niedersachsen krachte es.

"Besser in der Wohnung bleiben"

Seit der Nacht schneit es in einigen Teilen Norddeutschlands. Da die Luft in der Höhe aber noch wärmer ist, geht der Schnee teilweise in Regen über. "Wenn der Regen auf den aktuell noch gefrorenen Boden oder auch auf eine Schneedecke trifft, wird es sehr gefährlich - auch auf den Gehwegen", sagte Diplom-Meteorologe Andreas Friedrich im Gespräch mit NDR.de. Die Menschen im Norden sollten weiter auf die aktuelle Wettervorhersage achten - oder sicherheitshalber Friedrichs Rat beherzigen: "Wer seine Wohnung nicht verlassen muss, sollte besser drin bleiben."

Streudienste sind unterwegs

Die Streudienste sind allerorten im Einsatz, in Hamburg rückten 350 Fahrzeuge und etwa 1.000 Mitarbeiter aus, um die doppelte Salzmenge wie an normalen Wintertagen zu streuen. Insbesondere auf den kleinere Neben- und Fußwegen sollen Verkehrsteilnehmer und Fußgänger Acht geben: Dort besteht die Gefahr, dass sich eine hauchdünne Eisschicht bildet, wenn der Schnee zu Regen wird, der dann auf dem kalten Boden sofort gefriert. Nach Angaben der Feuerwehr rutschten in Hamburg bereits zahlreiche Fußgänger auf spiegelglatten Gehwegen aus. Sie zogen sich Knochenbrüche, Platzwunden, Prellungen und Zerrungen, "aber zum Glück keine lebensgefährlichen Verletzungen" zu, wie die Feuerwehr mitteilte.

St. Pauli wartet auf Tauwetter

Auch der Sport ist von den Witterungsbedingungen betroffen. Das für Samstag angesetzte Testspiel des FC St. Pauli gegen den Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück wurde wegen Eisregens auf Sonntag verschoben.

Doch Entwarnung ist in Sicht: Bereits am Sonntag sollen die Temperaturen wieder milder werden.

