Sommerwetter heizt Frühlingsgefühle an

Blauer Himmel, Temperaturen über 20 Grad und Sonne satt: Der Blick aus dem Fenster verspricht heute den perfekten Start ins Wochenende. Fast überall im Norden ist es freundlich. Nur vereinzelt schieben sich lockere Wolken über den Himmel. Die Temperaturen steigen auf 19 Grad in Nordfriesland, 23 Grad in Bremen und Hamburg und bis zu 24 Grad im Raum Hannover. Im Norden rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) damit, dass Rekorde geknackt werden. So könnte der bisherige Höchstwert für einen Märztag in Hannover (24,4 Grad) seit Beginn der Wetteraufzeichnungen übertroffen werden. In Itzehoe in Schleswig-Holstein werden 23 Grad erwartet, der bisherige Spitzenwert lag bei 21,5 Grad. Und auch in Hamburg werden wohl Rekorde geknackt.

Wärmster März seit Beginn der Aufzeichnungen

Schon jetzt steht mit Blick auf ganz Deutschland fest: Der März 2017 war mit einer Durchschnittstemperatur von 7,4 Grad der wärmste März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Der bisherige Spitzenwert für diesen Monat sei 1989 erreicht worden, sagte - passenderweise - Benedikt März, Sprecher des DWD gegenüber NDR.de. Der Mittelwert liege bei 3,9 Grad. Möglich macht es die aktuelle Wetterlage: Ein Hoch über dem Balkan und ein Tief über Großbritannien bringt warme Luft vom Mittelmeer nach Deutschland.

Schauer und Gewitter am Sonnabend

Wer den Tag im Büro verbringt, dürfte sich ein wenig ärgern. Denn am Nachmittag oder frühen Abend werden die Wolken im Nordwesten des Landes dichter. Das Wochenende kann dann mit dem sonnenreichen Freitag nicht ganz mithalten. Zwar gibt es zunächst noch viel Sonne, doch am Nachmittag steigt die Schauer- und Gewitterneigung. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 22 Grad. Am Sonntag wird es zunächst wolkig. Vor allem im Leinebergland und Harz sowie in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern sind noch einzelne Schauer möglich. Im Verlauf des Tages wird es dann aber freundlicher. Die Temperaturen erreichen 17 Grad.

