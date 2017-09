Stand: 29.09.2017 10:35 Uhr

September bringt den Norddeutschen neue Jobs

Die positive Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt hat sich auch im September fortgesetzt. Die Zahl der Arbeitslosen sank auf bundesweit 2,449 Millionen, das entspricht einer Quote von 5,5 Prozent - 0,2 Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr. In Norddeutschland sieht es ähnlich aus: In allen nördlichen Bundesländern sanken die Zahlen sowohl im Vergleich zum August als auch im Vergleich zum September 2016.

Mecklenburg-Vorpommern: Niedrigste Arbeitslosigkeit seit Wiedervereinigung

In Mecklenburg-Vorpommern sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum September des Vorjahres um fast elf Prozent auf eine Quote von 7,8 Prozent. 64.400 Menschen sind derzeit im Nordosten arbeitslos gemeldet. "Die kräftige Herbstbelebung sorgt für einen deutlichen Abbau der Arbeitslosigkeit", sagte Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit. Noch nie seit der Wiedervereinigung sei die Arbeitslosenzahl in Mecklenburg-Vorpommern so niedrig gewesen wie jetzt. Insbesondere die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren sei überproportional im Vormonatsvergleich gesunken. "Nach dem Ende der Sommerpause haben die Betriebe wieder verstärkt Personal eingestellt. Davon profitieren speziell junge Fachkräfte, die nach ihrer Ausbildung zunächst nicht übernommen und daher kurzfristig arbeitslos wurden", sagte Haupt-Koopmann.

Auch Schleswig-Holstein profitiert von Herbstbelebung

In Schleswig-Holstein sank die Arbeitslosigkeit auf den niedrigsten Stand seit 25 Jahren: Aktuell sind 89.600 Menschen arbeitslos gemeldet, das entspricht einer Quote von 5,8 Prozent. "Der Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein profitiert von der saisonal typischen Herbstbelebung. Die Betriebe stellen Personal ein und suchen weiterhin zusätzliche Arbeitskräfte", sagte Haupt-Koopmann. Insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Handel und im Bereich Logistik böten sich zahlreiche Einstiegschancen. Auch in Schleswig-Holstein sei besonders die Zahl der jüngeren Arbeitslosen gesunken. Haupt-Koopmann ist optimistisch: "Ich gehe fest davon aus, dass wir im Zuge der Herbstbelebung auch im Oktober für Schleswig-Holstein einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit melden können."

Niedersachsen: Fast 20.000 neue Jobs

Auch im größten norddeutschen Bundesland Niedersachsen ging die Zahl der Arbeitslosen weiter zurück. Im September waren rund 236.200 Menschen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Quote von 5,6 Prozent - die niedrigste Quote im Norden. "Die Bereitschaft der Unternehmen, Beschäftigte zu halten und neue Fachkräfte einzustellen, ist angesichts der stabilen wirtschaftlichen Lage hoch", sagte die Niedersachsen-Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Bärbel Höltzen-Schoh. Die Betriebe hatten im September in Niedersachsen fast 20.000 neue Stellen gemeldet, besonders aktiv seien die Unternehmen der Zeitarbeit, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Handel. Damit zeichne sich eine Fortsetzung des Beschäftigungsaufbaus in Niedersachsen ab, so Höltzen-Schoh.

Hamburg: Niedrigster September-Wert seit 1993

In Hamburg sank die Arbeitslosenquote im Vergleich zum September vor einem Jahr um zwei Prozentpunkte auf jetzt 6,7 Prozent: Rund 67.900 Menschen sind aktuell arbeitslos gemeldet. "Dies ist der niedrigste Monatswert im laufenden Jahr und der niedrigste in einem September seit 1993", sagte der Geschäftsführer in der Agentur für Arbeit Hamburg, Sönke Fock. Abgesehen von den Bereichen der Finanz- und Versicherungsdienstleistungen und der Energie- und Wasserversorgung sei in allen Wirtschaftsbereichen die Zahl der beschäftigten Mitarbeiter gestiegen. "Vor der insgesamt positiven Arbeitsmarktlage bleiben aber die Herausforderungen für Langzeitarbeitslose, Menschen mit Behinderung oder Ausländer hoch und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe", sagte Fock.

Gemeldete Arbeitslose und Arbeitslosenquote (gerundete Werte) September 2017 August 2017 September 2016 Niedersachsen 236.200 5,6 % 244.200 5,7 % 247.400 5,9 % Schleswig-

Holstein 89.600 5,8 % 93.900 6,1 % 90.600 6,0 % Mecklenburg-

Vorpommern 64.400 7,8 % 66.600 8,1 % 72.200 8,7 % Hamburg 67.900 6,7 % 70.400 6,9 % 69.500 6,9 % Bund 2.449.000 5,5 % 2.545.000 5,7 % 2.608.000 5,9 %

