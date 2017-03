Stand: 27.03.2017 16:17 Uhr

Senvion-Mitarbeiter wehren sich gegen Pläne

Mehrere Hundert Beschäftigte des Windkraftanlagen-Herstellers Senvion haben in Hamburg gegen geplante Standortschließungen demonstriert. Die IG Metall hatte dort zu einem Runden Tisch zur Zukunft des Unternehmens geladen. Der Senvion-Vorstand kam allerdings nicht zu dem Gespräch. "Wir sind gesprächsbereit, ziehen aber ein anderes Gesprächsformat vor", sagte ein Unternehmenssprecher. Bei dem Treffen wollten die Arbeitnehmervertreter mit Kommunalpolitikern der betroffenen Regionen sowie Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) Alternativen zu den Schließungsplänen beraten.

730 Stellen sollen gestrichen werden

Senvion will seine Werke in Husum, Bremerhaven und Trampe in Brandenburg schließen. Insgesamt sollen nach den Planungen 730 Stellen in Deutschland gestrichen werden. Auch etwa 100 Mitarbeiter aus Husum haben vor dem Treffen in Hamburg gegen das drohende Aus protestiert. Auf einem Plakat war zu lesen: "Husum - Das Herz von Senvion". Die Stimmung unter ihnen glich einer Mischung aus Kampfgeist und Frust.

