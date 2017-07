Stand: 19.07.2017 17:55 Uhr

Schwere Gewitter nähern sich Niedersachsen

In weiten Teilen Niedersachsens könnte es heute Abend ungemütlich werden. Von Westen her ziehen schwere Gewitter auf. Betroffen sind zunächst das Emsland und der Raum Osnabrück. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor heftigem Starkregen, Hagel mit mehr als fünf Zentimeter großen Körnern und schweren Sturmböen bis 120 Kilometer pro Stunde. Auf einem Quadratmeter könnten bis zu 60 Liter Regenwasser fallen. Die entsprechende Unwetterwarnung gilt bis 22 Uhr. Auch in Hamburg sind am Abend und in der kommenden Nacht Gewitter möglich. In großen Teilen Schleswig-Holsteins und in Mecklenburg-Vorpommern bleibt es hingegen trocken.

Sommer im Norden: Raus ins Freie NDR//Aktuell - 19.07.2017 16:00 Uhr In Hamburg, auf Rügen oder auf Wangerooge - überall im Norden wird die Sonne genossen. Da kann auch nicht trüben, dass schon für den Abend wieder Gewitter angekündigt sind.







Endlich richtig warm

Dabei hatte der Tag so schön begonnen. Nach dem wechselhaften und eher kühlen Wetter der vergangenen Tage und Wochen konnten sich die Norddeutschen heute erstmal über echtes Sommerwetter freuen: In Göttingen zeigte das Thermometer am Mittag 29 Grad Celsius an, bei heiterem Himmel. Hannover meldete 26 Grad. In Schleswig-Holstein stiegen die Temperaturen auf 24 Grad - zum Beispiel in Quickborn, Elmshorn und Bad Schwartau; deutlich kühler war es auf Fehmarn mit 19 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern ist es in Goldberg am wärmsten: 25 Grad, am kühlsten auf Rügen: 18 Grad in Sassnitz. In Hamburg lagen die Werte am Mittag bei 23 bis 24 Grad.

Norddeutschland ein "brodelnder Kessel"

Für Donnerstag sind dann im gesamten Norden Schauer und Gewitter möglich, die lokal heftig ausfallen können. Der ganze Norden gleiche dann einem "brodelnden Kessel" mit schwülen Temperaturen - bevor es von der Ems her deutlich kühler wird, sagt Kent Heinemann vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation in Hamburg. Und genau diese Temperatur-Unterschiede sorgen dann auch wieder für Unwettergefahr. Etwas ruhiger wird es dann am Freitag und Sonnabend, wo neben Quellwolken weitere Schauer möglich sind. "Die Schwüle ist dann aber raus", beruhigt Heinemann. Und immerhin: Zwischendurch werde es auch immer wieder freundliche Abschnitte geben.

Wetter: Tiefdruck, Thermik und Tendenzen Wie geht das? - 12.04.2017 18:15 Uhr Das Wetter punktgenau vorherzusagen, ist gar nicht so einfach. Eine Menge Daten müssen erfasst und ausgewertet werden. Die Reportage erklärt, wie das geht und wer das macht.







