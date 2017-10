Stand: 17.10.2017 10:05 Uhr

Salmonellen: Hersteller ruft Aldi-Salami zurück

Nach einem Salmonellen-Fund ist die ausschließlich beim Discounter Aldi Nord verkaufte Salami "Piccolini" vom Hersteller zurückgerufen worden. Von ihrem Verzehr werde dringend abgeraten, teilte die bayerische Hans Kupfer & Sohn GmbH mit.

Die Salmonellen seien in einer der 100-Gramm-Packungen der Sorte "Mediterran" mit der Chargennummer HKS170671 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 9.11.2017 gefunden worden. Die Salami wurde an Aldi-Filialen in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein geliefert.

Betroffene Ware aus dem Handel geholt

In Abstimmung mit den Behörden hat der Hersteller bereits veranlasst, dass die betroffene Ware aus dem Handel zurückgeholt wird. Eine Salmonellen-Erkrankung äußert sich innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen sowie gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber. Die Salami wurde bei Aldi neben den Filialen in Norddeutschland auch in Berlin, Brandenburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen verkauft.

17.10.2017 | 09:00 Uhr