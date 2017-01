Stand: 03.01.2017 10:00 Uhr

Saisonbedingt mehr Arbeitslose im Norden

Im neuen Jahr gibt es noch einmal Arbeitslosenzahlen aus dem alten Jahr - genauer gesagt aus dem Dezember 2016. Saisonal bedingt ist die Zahl der Menschen ohne Job fast in allen norddeutschen Ländern angestiegen. Nur in Hamburg gab es weniger Arbeitslose als im November. Bundesweit stieg die Zahl der Arbeitslosen um 36.000 auf 2.570 Millionen, die Arbeitslosenquote um 0,1 auf 5,8 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Entwicklung dennoch positiv. Es gibt 113.000 Erwerbslose weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Im Jahresdurchschnitt waren weniger als 2,7 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Das ist der niedrigste Wert seit 25 Jahren.

Niedersachsen: Arbeitslosigkeit leicht gestiegen

Saisonal bedingt stieg die Arbeitslosigkeit auch in Niedersachsen leicht an. Im letzten Monat des alten Jahres waren 246.400 Männer und Frauen ohne Job - 1,9 Prozent mehr als im November. Die Arbeitslosenquote kletterte leicht um 0,1 auf 5,8 Prozent. "Vom Flüchtlingseffekt abgesehen zeigte der Arbeitsmarkt sich gewohnt robust", erklärte Klaus Oks, der Geschäftsführer der zuständigen Regionaldirektion. Viele geflüchtete Menschen werden durch Förderkurse auf den Arbeitsmarkt vorbereitet, zählen aber noch nicht als arbeitslos.

Schleswig-Holstein: Niedrigste Zahl in einem Dezember seit 1993

Auch in Schleswig-Holstein wurde ein leichter Anstieg der Arbeitslosenzahl ermittelt. Ende Dezember waren im nördlichsten Bundesland 92.800 Menschen ohne festen Job, im November waren es noch 89.300. Es war aber die niedrigste Arbeitslosenzahl in einem Dezember seit 1993. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank die Zahl um 4,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt nunmehr 6,1 Prozent, nach 6,4 Prozent vor einem Jahr. Die Zunahme der Arbeitslosigkeit gegenüber November sei auch im Norden saisonal typisch und daher nicht beunruhigend, sagte die Regionalchefin der Arbeitsagentur, Margit Haupt-Koopmann.

Mecklenburg-Vorpommern: Trend bleibt positiv

Baufreundliche Witterung, gutes Konsumklima und viele Gäste zu den Feiertagen haben im Dezember den saisonüblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit in Mecklenburg-Vorpommern gebremst. Wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit mitteilte, waren zum Jahresende landesweit 77.900 Menschen ohne Job. Damit habe die Zahl der Arbeitslosen in einem Dezember erstmals seit der Wiedervereinigung unter 80.000 gelegen, hob Haupt-Koopmann hervor. Die Arbeitslosenquote erreichte 9,4 Prozent. Im Vorjahr hatte sie noch bei 10,4 Prozent gelegen. Zehn Jahre zuvor waren es sogar noch 20,3 Prozent gewesen.

Hamburg: Leichter Rückgang im Dezember

In Hamburg ist die Arbeitslosigkeit überraschend auch im Dezember leicht zurückgegangen. Zum Ende des Jahres waren in der Hansestadt 67.700 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 39 Personen oder 0,1 Prozent weniger als im November. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es 2.740 Arbeitslose weniger in Hamburg. Für das neue Jahr rechnet die Arbeitsagentur mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit, vor allem wegen der steigenden Zahl von anerkannten Asylberechtigten.

Gemeldete Arbeitslose und Arbeitslosenquote (gerundete Werte) Dezember 2016 November 2016 Dezember 2015 Niedersachsen 246.400 5,8% 241.700 5,7% 247.800 5,9% Schleswig-

Holstein 92.800 6,1% 89.300 5,9% 97.000 6,4% Mecklenburg-

Vorpommern 77.900 9,4% 74.600 9,0% 85.600 10,3% Hamburg 67.700 6,7% 67.700 6,8% 70.400 7,1% Bund 2.570.000 5,8% 2.530.000 5,7% 2.681.000 6,1%

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 03.01.2017 | 10:00 Uhr