"Reichsbürger": Razzien im Norden

Wieder stehen sogenannte Reichsbürger im Mittelpunkt mehrerer Durchsuchungen: Am Mittwoch hat es, koordiniert durch das Augsburger Polizeipräsidium, mehrere Razzien im gesamten Bundesgebiet gegeben - eine davon in Wunstorf (Region Hannover). Ermittler durchsuchten außerdem Objekte in Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg und Schleswig-Holstein sowie in Rumänien. Es seien Waffen und zahlreiche Beweismittel sichergestellt worden, hieß es vom Augsburger Polizeipräsidium. Am Niederrhein beschlagnahmte die Polizei 36 Waffen und fast 20.000 Schuss Munition. Schwerpunkt der Aktion war Schwaben.

Drei Festnahmen - Spezialkräfte im Einsatz

Drei Verdächtige wurden mit Haftbefehlen festgenommen. Wo diese Verhaftungen stattgefunden haben, ließ die Polizei offen. Wegen einer möglichen Bewaffnung setzte die Polizei in zwei Fällen Spezialkräfte unter anderem aus München ein. Im Oktober hatte bei einer Razzia in Georgensgmünd ein "Reichsbürger" auf vier Polizisten geschossen und einen 32-jährigen Beamten getötet. Die "Reichsbürger" lehnen diee Bundesrepublik als Staat ab und ignorieren oftmals Gesetze und behördliche Anordnungen. Bei dem Einsatz am Mittwoch ging es in erster Linie um Urkundenfälschung.

