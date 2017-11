Stand: 19.11.2017 07:49 Uhr

Regen, Böen und Sturmflutwarnung

Wechselhaftes Wetter mit Regen- und Graupelschauern und sogar kurzen Gewittern: Nach einer milden Woche zeigt sich das Wetter dieses Wochenende unfreundlich. Der Grund ist ein Sturmtief, das von Norwegen kommend über uns hinweg zieht. Heute sind weiterhin stürmische Böen, an der See sogar Sturmböen möglich, und das bei 5 Grad im Leinebergland, 6 Grad in Neubrandenburg und bis zu 9 Grad in Ostfriesland. Im Tagesverlauf soll aber auch noch die Sonne scheinen. Morgen kühlt es etwas ab, im Oberharz kann es schneien. Aktuelle Informationen zum Wetter in Norddeutschland finden Sie hier.

Sturmflutwarnung gilt weiter

Es gilt weiterhin eine Sturmflutwarnung. Demnach werden an der Nordseeküste das Mittag-Hochwasser beziehungsweise das Nachmittag-Hochwasser 1 bis 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten, im Hamburger Elbegebiet etwa 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser. Bereits in den frühen Morgenstunden standen Teile des Fischmarkts unter Wasser.

Der erwartete Elbe-Pegel ist jedoch nicht mit dem Wasserstand während des Sturmtiefs "Herwart" Ende Oktober vergleichbar. Damals erreichte die Elbe einen Höchststand von mehr als drei Metern über dem mittleren Hochwasser. Der Fischmarkt und andere tiefliegende Gebiete an der Elbe wurden überflutet.

