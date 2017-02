Stand: 11.02.2017 08:59 Uhr

Proteste gegen Afghanistan-Abschiebungen

In ganz Deutschland sind heute Proteste gegen Abschiebungen nach Afghanistan geplant. In Norddeutschland sollen unter anderem in Hamburg, Hannover, Göttingen und Schwerin Demonstrationen stattfinden. Zu den Protesten hat ein breites Bündnis von Flüchtlingsverbänden und Initiativen aufgerufen. Sie fordern Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) in einem offenen Brief auf, die Sicherheitslage in Afghanistan neu zu bewerten. Anders als von der Bundesregierung behauptet, gebe es in dem Land keine sicheren Regionen für Rückkehrer.

Sicherheitslage in Afghanistan verschärft?

In zwei Sammelabschiebungen waren in den vergangenen Wochen Menschen aus Afghanistan in die Heimat zurückgebracht worden. Die Initiatoren der Proteste verweisen auf einen Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerks, wonach sich die Sicherheitslage in Afghanistan noch einmal erheblich verschlechtert habe. Die Bundesregierung hatte das Land als sicher eingestuft.

Appell an Schweriner Landesregierung

In Hamburg treffen sich die Demonstranten um 14 Uhr vor der Elbphilharmonie und ziehen von dort bis zum Rathaus. In Mecklenburg-Vorpommern sind von 10 Uhr an Aktionen in Schwerin, Rostock, Pasewalk, Güstrow und Bützow Kundgebungen geplant. Der Flüchtlingsrat MV fordert von der Landesregierung in Schwerin, dem Beispiel von Schleswig-Holstein und Berlin zu folgen und sich nicht an Sammelabschiebungen nach Afghanistan zu beteiligen. Die Landesregierung aus SPD und CDU machte hingegen bereits klar, dass sie keinen generellen Abschiebestopp für Afghanen plant.

