Pro Bahn will Norden zum Zug kommen lassen

Der Fahrgastverband Pro Bahn hat sich für erhebliche Verbesserungen im Bahnverkehr in Norddeutschland ausgesprochen. In einem am Sonnabend vorgelegten Thesenpapier zum Ausbau des Schienennetzes plädiert der Fahrgastverband für ein dichteres Netz an ICE- und IC-Zügen. Auch der Regionalverkehr müsse verbessert werden. Das gemeinsame Thesenpapier der norddeutschen Landesverbände stelle die Wünsche der Fahrgäste vor, erklärte Pro Bahn.

Mehr ICE- und IC-Züge

Jede halbe Stunde müsse ein ICE vom Ruhrgebiet über Hannover nach Berlin fahren sowie von Hamburg nach Berlin und von Hamburg über Hannover Richtung Süddeutschland. Zwischen Hamburg und Hannover sowie auf der Linie Amsterdam-Hannover-Berlin solle stündlich ein IC verkehren. Auf der Strecke von Hamburg über Bremen und Osnabrück ins Ruhrgebiet rät der Fahrgastverband zu einer grundlegenden Modernisierung. Weitere schnelle Züge müssten auf dieser Strecke eingesetzt werden.

Alle zwei Stunden ein Zug nach Kopenhagen

Auch für den Bahnverkehr ins Ausland hat Pro Bahn Verbesserungswünsche: Alle zwei Stunden soll ein schneller Zug von Hamburg nach Kopenhagen und Aarhus fahren. Einen ganztägigen IC-Takt sollte es zwischen Hamburg, Rostock und Stralsund geben, einen Zwei-Stunden-Takt zwischen Rostock/Stralsund und Berlin sowie zwischen Hamburg, Berlin und Dresden. Außerdem empfiehlt der Fahrgastverband eine bessere Anbindung von Harz und niedersächsischer Nordseeküste. Für die Metropole Hamburg fordert Pro Bahn bessere und umsteigefreie Verbindungen vom Umland in die City. Der Hauptbahnhof müsse entlastet werden.

Kritik an Fahrplan-Kürzungen im Nordosten

Pro Bahn setzt sich in allen nördlichen Bundesländern für die teils schon ins Auge gefasste Reaktivierung von Personenzugstrecken ein. Kritik übt der Fahrgastverband am Zusammenstreichen der Fahrpläne in Mecklenburg-Vorpommern, das nicht mehr tolerierbare Ausmaße angenommen habe. Weitere Stilllegungen müssten verhindert werden, forderte Pro Bahn. Dem Land stehe nach der Neuregelung der Regionalisierungsmittel ausreichend Geld für den Ausbau des bestehenden Nahverkehrs sowie für Reaktivierungen zur Verfügung.

Mit kleinen Maßnahmen zu mehr Pünktlichkeit

Nicht nur große Investitionen, sondern auch kleine, wirksame Schritte zu einem besseren Bahnverkehr nimmt der Fahrgastverband in den Blick. Um stark befahrene Strecken zu entlasten, könnten Güterzüge auf schwächer genutzte Strecken wie Altenbeken-Northeim-Nordhausen oder Lübeck-Bad Kleinen-Schwerin gelenkt werden. Mit zusätzlichen Ausweichgleisen und zweispurigen Abschnitten könne zudem die Pünktlichkeit im Personenverkehr erhöht werden.

